Гурбан Гурбанов раскритиковал состояние газона после победы над "Имишли"

"Карабах" одержал победу в матче XX тура Мисли Премьер-лиги против "Имишли" со счетом 1:0.

Как сообщил главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после игры, это была крайне важная победа для команды, передает İdman.Biz.

"Благодарю своих футболистов за их усилия и отличную игру. Особая благодарность нашим болельщикам за поддержку на стадионе, а также жителям Губы за теплый прием. Желаю удачи команде "Имишли"", - отметил тренер.

Г.Гурбанов также выразил недовольство качеством газона на стадионе: "Поля фактически не существовало. Непонятно, как дают разрешение проводить матчи на подобном покрытии. Это уже не первая встреча на данном поле. Когда постоянно поднимаешь эту тему, это воспринимается в штыки. Однако реальность такова - футболисты рискуют получить повреждения. После такого качества покрытия затруднительно готовиться к поединку с "Ньюкаслом". Не хватает интенсивности и качественного газона, требуется 3-4 дня для восстановления игроков. Полагаю, претензии к полю имеются у всех клубов".

Главный тренер "Карабаха" сообщил, что в стартовом составе не было вратаря Матеуша Кохальски из-за травмы, полученной на тренировке. Повреждение получил и полузащитник клуба Леандро Андраде.