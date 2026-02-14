Матч "Карабаха" в Губе собрал полные трибуны - ВИДЕО

Игра 20-го тура Мисли Премьер-лиги между "Имишли" и "Карабахом" привлекла внимание не только событиями на поле, но и высокой посещаемостью.

Как сообщает İdman.Biz, на встрече, проходящей на Губинском олимпийском стадионе, трибуны были заполнены почти полностью. При официальной вместимости арены в 6 тысяч зрителей матч посетили примерно 4-5 тысяч болельщиков.

Отметим, что "Имишли" временно проводит домашние игры в Губе, и обычно количество зрителей не превышает 100-200 человек. На этот раз высокая посещаемость связана прежде всего с интересом к "Карабаху" и поддержкой команды со стороны болельщиков из Губы и близлежащих регионов.