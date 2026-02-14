14 Февраля 2026
RU

Матч "Карабаха" в Губе собрал полные трибуны - ВИДЕО

Чемпионат Азербайджана
Новости
14 Февраля 2026 17:56
19
Матч "Карабаха" в Губе собрал полные трибуны - ВИДЕО

Игра 20-го тура Мисли Премьер-лиги между "Имишли" и "Карабахом" привлекла внимание не только событиями на поле, но и высокой посещаемостью.

Как сообщает İdman.Biz, на встрече, проходящей на Губинском олимпийском стадионе, трибуны были заполнены почти полностью. При официальной вместимости арены в 6 тысяч зрителей матч посетили примерно 4-5 тысяч болельщиков.

Отметим, что "Имишли" временно проводит домашние игры в Губе, и обычно количество зрителей не превышает 100-200 человек. На этот раз высокая посещаемость связана прежде всего с интересом к "Карабаху" и поддержкой команды со стороны болельщиков из Губы и близлежащих регионов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская Премьер-лига: "Карван-Евлах" на выезде минимально уступил "Зиря" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
18:55
Чемпионат Азербайджана

Азербайджанская Премьер-лига: "Карван-Евлах" на выезде минимально уступил "Зиря" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Давит Волков
Гурбан Гурбанов раскритиковал состояние газона после победы над "Имишли"
18:36
Чемпионат Азербайджана

Гурбан Гурбанов раскритиковал состояние газона после победы над "Имишли"

Главный тренер "Карабаха" сообщил, что в стартовом составе не было вратаря Матеуша Кохальски из-за травмы
Азербайджанская Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Имишли" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
16:41
Чемпионат Азербайджана

Азербайджанская Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Имишли" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Гол Мусы Гурбанлы принес гостям три очка
Бахрам Багирзаде: "Сегодня "Нефтчи" отдал пас "Карабаху", а завтра…" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
13 Февраля 17:22
Чемпионат Азербайджана

Бахрам Багирзаде: "Сегодня "Нефтчи" отдал пас "Карабаху", а завтра…" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Заслуженный артист выразил свое отношение к переносу матча Мисли Премьер-лиги
"Сабах" расстался с двумя игроками
13 Февраля 13:27
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" расстался с двумя игроками

Контракты были расторгнуты до закрытия трансферного окна
Матч "Нефтчи" - "Карабах" перенесен
12 Февраля 20:42
Чемпионат Азербайджана

Матч "Нефтчи" - "Карабах" перенесен

Встреча должна была состояться 21 февраля

Самое читаемое

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран
12 Февраля 11:10
Олимпиада-2026

Самый занятый человек Олимпиады: французский тренер работает с представителями 13 стран - ВИДЕО

Бенуа Ришо сотрудничает с 16 фигуристами на Играх
Россиянам, выступающим за Азербайджан, могут запретить въезд в Россию
11 Февраля 23:44
Другое

Россиянам, выступающим за Азербайджан, могут запретить въезд в Россию

В Российской Федерации собираются принять закон против своих же граждан

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира
12 Февраля 16:34
Гимнастика

На Кубке мира выступит азербайджанский квартет чемпионов мира

Стал известен состав нашей команды по тамблингу
Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО
12 Февраля 21:06
Олимпиада-2026

Владимир Литвинцев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде - ФОТО

Фигурист признался, что надеялся на другой результат