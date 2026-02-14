14 Февраля 2026
Азербайджанская Премьер-лига: "Зиря" примет "Карван-Евлах" в 20-м туре

14 Февраля 2026 10:16
11
Азербайджанская Премьер-лига: "Зиря" примет "Карван-Евлах" в 20-м туре

Сегодня во втором матче 20-го тура Мисли Премьер-лиги "Зиря" примет "Карван-Евлах".

Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 17:00. Главным арбитром назначен Камранбей Рагимов. В турнирной таблице "Зиря" с 32 очками занимает четвертое место, тогда как "Карван-Евлах" с 6 баллами располагается на двенадцатой позиции.

Азербайджанская Премьер-лига
Второй круг, 20-й тур

14 февраля

17:00. "Зиря" - "Карван-Евлах"
Судьи: Камранбей Рагимов, Акиф Амирели, Мирнихат Сеидов, Акбар Ахмедов
VAR: Фарид Гаджиев
AVAR: Рахман Имами
Инспектор судей: Анар Салманов
Представитель АФФА: Асиф Алиев
Стадион спортивного комплекса "Зиря"

Отметим, что тур завершится 16 февраля.

İdman.Biz
