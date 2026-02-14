Азербайджанская Премьер-лига: 20-й тур стартует матчем "Имишли" - "Карабах"

Сегодня в рамках 20-го тура Мисли Премьер-лиги состоятся очередные матчи.

Как сообщает İdman.Biz, тур откроется встречей в Губе, где "Имишли" примет "Карабах". Отметим, что хозяева с 19 очками занимают девятое место в турнирной таблице лиги, тогда как агдамский клуб с 42 баллами идет вторым.

Азербайджанская Премьер-лига

Второй круг, 20-й тур

14 февраля

14:30. "Имишли" - "Карабах"

Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслим Алиев, Алик Юнусов

VAR: Алияр Агаев

AVAR: Вугар Гасанов

Инспектор судей: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Азер Аскеров

Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы

Отметим, что тур завершится 16 февраля.