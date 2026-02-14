Азербайджанская Премьер-лига: 20-й тур стартует матчем "Имишли" - "Карабах"

Сегодня в рамках 20-го тура Мисли Премьер-лиги состоятся очередные матчи.
Как сообщает İdman.Biz, тур откроется встречей в Губе, где "Имишли" примет "Карабах". Отметим, что хозяева с 19 очками занимают девятое место в турнирной таблице лиги, тогда как агдамский клуб с 42 баллами идет вторым.
Азербайджанская Премьер-лига
Второй круг, 20-й тур
14 февраля
14:30. "Имишли" - "Карабах"
Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслим Алиев, Алик Юнусов
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Вугар Гасанов
Инспектор судей: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы
Отметим, что тур завершится 16 февраля.