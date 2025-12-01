Кахабер Цхададзе: "Сегодня я увидел наш потенциал"

Главный тренер "Габалы" Кахабер Цхададзе поделился впечатлениями после победы над "Араз-Нахчываном" (2:1) в матче 13-го тура Мисли Премьер-лиги, сообщает İdman.Biz.

"Ребята показали характер, и это очень важно. Два дня назад у нас состоялась хорошая встреча с президентом клуба, и мы пообещали ему продемонстрировать достойную борьбу. Начало игры получилось напряженным: "Араз-Нахчыван" — сильная команда с мощным нападением. В стартовые минуты мы нервничали, из-за чего допускали ошибки. Но после забитого гола успокоились и стали действовать увереннее. Вновь пропустили со стандарта. Во втором тайме начали активно и не позволили сопернику создать моменты.

Мы много атакуем и создаем моменты, но не всегда реализуем их. Сегодня я увидел наш потенциал. Впереди много игр, и мы должны извлечь правильные выводы из этой победы", — сказал Цхададзе.

İdman.Biz