1 Декабря 2025
RU

Кахабер Цхададзе: "Сегодня я увидел наш потенциал"

Чемпионат Азербайджана
Новости
1 Декабря 2025 01:15
7
Кахабер Цхададзе: "Сегодня я увидел наш потенциал"

Главный тренер "Габалы" Кахабер Цхададзе поделился впечатлениями после победы над "Араз-Нахчываном" (2:1) в матче 13-го тура Мисли Премьер-лиги, сообщает İdman.Biz.

"Ребята показали характер, и это очень важно. Два дня назад у нас состоялась хорошая встреча с президентом клуба, и мы пообещали ему продемонстрировать достойную борьбу. Начало игры получилось напряженным: "Араз-Нахчыван" — сильная команда с мощным нападением. В стартовые минуты мы нервничали, из-за чего допускали ошибки. Но после забитого гола успокоились и стали действовать увереннее. Вновь пропустили со стандарта. Во втором тайме начали активно и не позволили сопернику создать моменты.

Мы много атакуем и создаем моменты, но не всегда реализуем их. Сегодня я увидел наш потенциал. Впереди много игр, и мы должны извлечь правильные выводы из этой победы", — сказал Цхададзе.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Гурбан Гурбанов: "Мы заработали важные три очка"
30 Ноября 00:30
Чемпионат Азербайджана

Гурбан Гурбанов: "Мы заработали важные три очка"

Гурбанов также прокомментировал предстоящий матч ЛЧ против "Аякса"
Физули Мамедов: "Я доволен действиями команды"
29 Ноября 23:20
Чемпионат Азербайджана

Физули Мамедов: "Я доволен действиями команды"

Тренер "Карван-Евлаха" прокомментировал поражение от "Карабаха"
Азербайджанская Премьер-лига: "Карабах" переиграл "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
29 Ноября 18:55
Футбол

Азербайджанская Премьер-лига: "Карабах" переиграл "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встречу обслуживал судья Камранбей Рагимов
Полузащитник "Зиря" прокомментировал эпизод с желтой карточкой в матче против "Кяпаза" - ВИДЕО
29 Ноября 17:20
Футбол

Полузащитник "Зиря" прокомментировал эпизод с желтой карточкой в матче против "Кяпаза" - ВИДЕО

Айрон Гомис отметил, что в данном случае предупреждение было показано сопернику
Мисли Премьер-лига: "Сабах" победил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
29 Ноября 16:45
Футбол

Мисли Премьер-лига: "Сабах" победил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В первом тайме команды не сумели забить ни одного гола
Завершился матч между клубами "Туран Товуз" и "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
28 Ноября 20:25
Футбол

Завершился матч между клубами "Туран Товуз" и "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

XIII тур завершится 30 ноября

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027