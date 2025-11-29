Физули Мамедов: "Я доволен действиями команды"

Тренер "Карван-Евлаха" Физули Мамедов прокомментировал поражение в матче 13-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Карабаха" (0:2), сообщает İdman.Biz.

"В первом тайме действовали правильно и по плану, но во второй половине сказалась усталость. Кроме того, у агдамцев появились ключевые игроки. Я доволен действиями команды. Хотели не проиграть, но ничего не поделаешь. Проанализируем свою игру, будем серьезно готовиться и ждать от команды более хорошей игры. Нам нужно время, чтобы заиграть лучше".

Отвечая на вопрос о том, не является ли непрофессиональным со стороны клуба тот факт, что он руководит командой в статусе помощника главного тренера из-за невозможности уволить Азера Гашимова, Мамедов сказал: "В ближайшее время этот вопрос будет решен".

İdman.Biz