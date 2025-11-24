Мубариз Оруджев: "У "Нефтчи" всегда одна цель — чемпионство"

Тренер "Нефтчи" Мубариз Оруджев прокомментировал домашнее поражение от "Имишли" (2:3) в матче 12-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, передает İdman.Biz.

Отвечая на вопрос о причинах неудач, учитывая, что в прошлом сезоне их объясняли нехваткой игроков, Оруджев отметил: "Согласен, наши результаты разочаровывают. В игровом плане мы стали лучше по сравнению с прошлым сезоном, но это пока не отражается на итогах. Мы потеряли много очков. В команде есть новые футболисты, состав еще не полностью сформирован. По сравнению с прошлым сезоном у нас значительные изменения, и сейчас идет процесс адаптации".

Говоря об игре соперника, тренер подчеркнул: "Имишли" сыграл хорошо. Они выходят против сильных команд с высокой мотивацией. У них огромное желание, поэтому они и победили".

Отвечая на вопрос о задачах на сезон, Оруджев добавил: "У "Нефтчи" всегда одна цель — чемпионство. Минимальная задача — попасть в еврокубки, и мы верим, что можем этого добиться".

