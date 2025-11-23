Айхан Аббасов: "Нам еще есть над чем работать"

Главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов подвел итоги нулевой ничьи с "Сабахом" в матче 12-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, передает İdman.Biz.

"Мы встречались с соперником, который выиграл несколько последних игр. Мы хорошо подготовились, но реализовать созданные моменты не удалось. Тем не менее мы взяли важное очко. Игра прошла в высоком темпе, арбитр позволял бороться, хотя и фиксировал мелкие фолы.

Сегодня у нас был лишь один форвард, и мы стремились извлечь максимум из этой схемы. Под соперника выбрали особую модель игры и старались минимизировать риски. Руфат чаще подключался к атаке — он универсальный игрок.

Уровень конкуренции в этом сезоне особенно высок, и специалисты тоже отмечают это. Раньше мы играли более атакующий футбол, но сейчас многое изменилось — команды в первую очередь стремятся к результату. Разумеется, нам еще есть над чем работать", — отметил Аббасов.

İdman.Biz