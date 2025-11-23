24 Ноября 2025
RU

Айхан Аббасов: "Нам еще есть над чем работать"

Чемпионат Азербайджана
Новости
23 Ноября 2025 20:54
34
Айхан Аббасов: "Нам еще есть над чем работать"

Главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов подвел итоги нулевой ничьи с "Сабахом" в матче 12-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, передает İdman.Biz.

"Мы встречались с соперником, который выиграл несколько последних игр. Мы хорошо подготовились, но реализовать созданные моменты не удалось. Тем не менее мы взяли важное очко. Игра прошла в высоком темпе, арбитр позволял бороться, хотя и фиксировал мелкие фолы.

Сегодня у нас был лишь один форвард, и мы стремились извлечь максимум из этой схемы. Под соперника выбрали особую модель игры и старались минимизировать риски. Руфат чаще подключался к атаке — он универсальный игрок.

Уровень конкуренции в этом сезоне особенно высок, и специалисты тоже отмечают это. Раньше мы играли более атакующий футбол, но сейчас многое изменилось — команды в первую очередь стремятся к результату. Разумеется, нам еще есть над чем работать", — отметил Аббасов.

İdman.Biz

Новости по теме

Вагиф Садыхов: "Надеемся, руководство "Нефтчи" примет правильное решение касательно главного тренера"
17:25
Футбол

Вагиф Садыхов: "Надеемся, руководство "Нефтчи" примет правильное решение касательно главного тренера"

Председатель Комитета тренеров АФФА коснулся слухов об увольнении Самира Абасова
"Сабах" достиг юбилейного показателя в матче XII тура Мисли Премьер-лиги
15:55
Футбол

"Сабах" достиг юбилейного показателя в матче XII тура Мисли Премьер-лиги

Бакинский клуб оформил 60-ю ничью в истории Премьер-лиги
"Туран Товуз" забил свой 150-й гол в Мисли Премьер-лиге
15:40
Футбол

"Туран Товуз" забил свой 150-й гол в Мисли Премьер-лиге

Автором 150-го гола стал Айхан Гусейнов
Самир Абасов об отставке из "Нефтчи": "Кто поддерживал меня все это время?" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
13:17
Футбол

Самир Абасов об отставке из "Нефтчи": "Кто поддерживал меня все это время?" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Бывший главный тренер клуба отказался комментировать отставку
Эльнур Мамедли: "У "Сумгайыта" есть своя стратегия на ближайшие два года и мы ничего менять не собираемся" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
11:24
Футбол

Эльнур Мамедли: "У "Сумгайыта" есть своя стратегия на ближайшие два года и мы ничего менять не собираемся" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Председатель Наблюдательного совета ФК "Сумгайыт" прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб Самира Аббасова
Мубариз Оруджев: "У "Нефтчи" всегда одна цель — чемпионство"
00:18
Чемпионат Азербайджана

Мубариз Оруджев: "У "Нефтчи" всегда одна цель — чемпионство"

Минимальная задача — попасть в еврокубки

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается
"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"
23 Ноября 20:17
Мировой футбол

"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"

"Астон Вилла" поднялась на четвертое место