Азербайджанская футболистка, выступающая в "Галатасарае": "Мы со сборной снова напишем историю, я в это верю" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью футболистки сборной Азербайджана, защищающей честь "Галатасарая", Назлыджан Парлак сайту İdman.biz.

- Вы получили травму в матче с главным конкурентом «Фенербахче» в турецкой Суперлиге. Как вы сейчас себя чувствуете?

- На данный момент я в хорошей форме. Скорее всего, на этой неделе мне сделают операцию. Я уже некоторое время травмирована. Но несмотря на это, выполнила ряд физических упражнений.

- Говорят, что после операции вы можете находиться вне поля до 9 месяцев. Не составит труда вернуться к прежней форме?

- Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Вернусь еще более сильной. Все станут свидетелями этого.

- Вас не было в команде в игре против Кипра в Лиге наций. Вы смотрели матч, после которого наша сборная заняла первое место в группе и вышла в дивизион В?

- Летом, когда наша команда играла со сборной Кипра, возникла проблема с трансляцией. Поэтому я не смогла посмотреть всю встречу. Но посмотрела отчет о матче на интернет-сайтах. Позже посмотрела видеозапись матча и обсудила ее с товарищами по команде.

- Как вы оцениваете одержанную на выезде победу?

- Это был ожидаемый результат. В этой группе не было команды, которую наша сборная не смогла бы победить. Мы были лучшими в четверке. Продолжим увеличивать количество наших побед с каждым днём. Как мы написали историю в матче против Кипра, так и сделаем то же самое в предстоящих играх. Мы верим в это.

- То есть не составит труда добиться продолжения этого успеха в дивизионе В, где будут играть сильные сборные?

- Конечно, успехи продолжатся. Мы продолжим побеждать. Я очень уверена в нашей команде. Желаю каждому игроку удачи во всех соревнованиях.

- Сегодня наша сборная встретится с Фарерскими островами. Чего вы ожидаете от игры?

– Последний матч группы мы сыграем дома и выиграем. Я думаю эта игра будет очень интересной, веселой и самое главное отличной от других. Верю, что матч закончится в нашу пользу.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz