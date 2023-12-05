5 Декабря 2023
RU

Тренировка на позитиве. Сборная Азербайджана готовится к матчу против Фарер - ФОТОРЕПОРТАЖ

Азербайджанский футбол
Новости
5 Декабря 2023 10:04
Тренировка на позитиве. Сборная Азербайджана готовится к матчу против Фарер - ФОТОРЕПОРТАЖ

İdman.biz представляет фоторепортаж с тренировки женской сборной Азербайджана перед сегодняшним матчем с командой Фарерских островов.

Как передает İdman.biz, подопечные Сиясята Аскерова, выступающие в дивизионе С, уже обеспечили себе путевку классом выше. Они сыграют против островитян на стадионе «Далга Арена».

Соперник является аутсайдером группы и не набрал ни одного очка, тогда как хозяйки поля уверенно возглавляют таблицу (13 баллов), став недосягаемыми для конкурентов.

Отметим, что в первом матче на Фарерских островах сборная Азербайджана добилась победы со счетом 2:1.

Ниджат Закиев

İdman.biz

Новости по теме

Азербайджанская футболистка, выступающая в "Галатасарае": "Мы со сборной снова напишем историю, я в это верю" - ИНТЕРВЬЮ
11:17
Азербайджанский футбол

Азербайджанская футболистка, выступающая в "Галатасарае": "Мы со сборной снова напишем историю, я в это верю" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью футболистки сборной Азербайджана, защищающей честь "Галатасарая", Назлыджан Парлак сайту İdman.biz. - Вы получили травму в матче с главным конкурентом «Фенербахче» в турецкой Суперлиге. Как вы сейчас себя чувствуете?

Азербайджан проведет последний матч в дивизионе С Лиги наций
09:51
Азербайджанский футбол

Азербайджан проведет последний матч в дивизионе С Лиги наций

Подопечные Сиясята Аскерова, уже обеспечившие себе путевку классом выше - в дивизион В - примут на стадионе «Далга Арена» команду Фарерских островов
"Карабах" одержал заслуженную победу"
4 Декабря 23:43
Азербайджанский футбол

"Карабах" одержал заслуженную победу"

"Он футболист с потенциалом"
"Нам предстоит непростая игра"
4 Декабря 23:14
Азербайджанский футбол

"Нам предстоит непростая игра"

"Сегодня я увидел уверенность в игре"
"Динамо" справилось без Эмрели
4 Декабря 22:14
Азербайджанский футбол

"Динамо" справилось без Эмрели

Команда на выезде обыграла "Славен"
"Карабах" разгромил "Габалу" - ВИДЕО
4 Декабря 21:22
Азербайджанский футбол

"Карабах" разгромил "Габалу" - ВИДЕО

Сегодня завершился 15-й тур Премьер-лиги Азербайджана

Самое читаемое

11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ
2 Декабря 15:53
Борьба

11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ

В Баку завершился 36-й чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих
"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО
3 Декабря 18:59
Азербайджанский футбол

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоялись две игры
В Болгарии прошел Конгресс Европейской гимнастики
2 Декабря 21:08
Гимнастика

В Болгарии прошел Конгресс Европейской гимнастики

1-2 декабря в столице Болгарии Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики
Зелим Коцоев выиграл бронзу "Большого шлема"
3 Декабря 13:05
Дзюдо

Зелим Коцоев выиграл бронзу "Большого шлема"

Команда Азербайджана по дзюдо завершила заключительный день "Большого шлема" с одной бронзовой наградой