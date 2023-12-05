Тренировка на позитиве. Сборная Азербайджана готовится к матчу против Фарер - ФОТОРЕПОРТАЖ

İdman.biz представляет фоторепортаж с тренировки женской сборной Азербайджана перед сегодняшним матчем с командой Фарерских островов.

Как передает İdman.biz, подопечные Сиясята Аскерова, выступающие в дивизионе С, уже обеспечили себе путевку классом выше. Они сыграют против островитян на стадионе «Далга Арена».

Соперник является аутсайдером группы и не набрал ни одного очка, тогда как хозяйки поля уверенно возглавляют таблицу (13 баллов), став недосягаемыми для конкурентов.

Отметим, что в первом матче на Фарерских островах сборная Азербайджана добилась победы со счетом 2:1.

Ниджат Закиев

İdman.biz