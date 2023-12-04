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"Карабах" одержал заслуженную победу"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Декабря 2023 23:43
"Карабах" одержал заслуженную победу"

«Для нас это была тяжелая игра. Соперник не позволил нам показать на поле то, что мы хотели. Я ожидал большей динамики от своей команды».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Эльмар Бахшиев, главный тренер "Габалы", проигравшей "Карабаху" со счетом 0:3.

Тренер гостей, завершивших 15-й тур Премьер-лиги Азербайджана без очков, заявил, что у них были возможности отличиться. Бахшиев заявил, что отобрать очки можно у всех соперников: «Мы создали голевые моменты. Если бы мы забили при счете 0:1, результат мог бы быть другим. Но есть разница в уровне. Считаю, что «Карабах» одержал заслуженную победу. Каждое очко имеет значение. Заработать очки можно в играх с любыми соперниками. Именно поэтому вам придется настраиваться на каждый матч.

Ульви Искендеров в прошлом году играл успешнее. Он футболист с потенциалом. Ему придется усердно работать над этим.

Нам может быть сложно поехать на матч Премьер-лиги после еврокубков. После матча с «Омонией» мы отправились на матч чемпионата и проиграли со счетом 0:5. Для наших команд это сложно. Состав "Карабаха" большой и имеет возможность ротации. У нас были пустоты, когда пропускали первый гол. Соперник этим воспользовался».

Отметим, что "Габала" за последние 4 игры проиграла 3 раза.

İdman.biz

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