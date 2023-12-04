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"Нам предстоит непростая игра"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Декабря 2023 23:14
"Нам предстоит непростая игра"

«Мы добыли три очень важных очка. Игроки приложили много сил. Счет может нас обмануть. Но игра получилась не совсем такой, как мы думали и хотели».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Гурбан Гурбанов, главный тренер "Карабаха", разгромившего "Габалу" в 15-м туре чемпионата Азербайджана.

Опытный специалист признался, что увеличение разницы в очках может вселить уверенность в игроков. Гурбанов сообщил, что команду ждет впереди напряженный график: "Разница в очках может немного расслабить игроков. Учитывая плотный график, нам, тренерам, нужно быть внимательнее, чтобы не возникло самоуспокоенности. Нам предстоит непростая игра. Начинается важный график. Этого можно не заметить, если следить за каким-то футболистом. Он футболист и всегда ищет комфорта. Сегодня я увидел уверенность в игре. Когда человек достигает успеха, он успокаивается. Конкуренты этого не прощают. Но по ходу игры они смогли справиться сами».

Следует отметить, что после победы в 15-м туре "Карабах" опережает своего ближайшего соперника на 4 очка.

İdman.biz

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