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"Карабах" разгромил "Габалу" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
4 Декабря 2023 21:22
"Карабах" разгромил "Габалу" - ВИДЕО

Сегодня завершился 15-й тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, чемпион «Карабах» в последний игровой день тура принимал «Габалу».

Команда Гурбана Гурбанова продлила успешную серию. Клуб победил и укрепит свое лидерство.

"Габала" не может победить "Карабах" на протяжении 9 матчей.

Отметим, что в остальных матчах тура «Араз-Нахчыван» сыграл с «Сабаилом» вничью со счетом 1:1, «Туран-Товуз» сыграл с «Сумгаитом» 2:2. «Сабах» на выезде обыграл «Кяпаз» 2:0, а «Нефтчи» обыграл дома «Зиру» 1:0.

Азербайджанская Премьер-лига
XV тур
4 декабря
19:30. «Карабах» – «Габала» – 3:0
Голы: Хамиду Кейта, 7, Нариман Ахундзаде, 64, Олавио Жуниньо (90+2)
Главный судья: Турал Гурбанов
"Карабах": 23. Лука Гугешашвили, 55. Бадави Гусейнов (к), 4. Рахиль Мамедов, 27. Торал Байрамов, 90. Нариман Ахундзаде, 66. Патрик Андраде, 7. Ясин Бензия, 17. Хамиду Кейта, 2. Матеуш Силва, 6. Хулио Ромао, 19 Редон Чика
Резервные игроки: 99. Андрей Лунёв, 20. Рихард Алмейда, 5. Максим Медведев, 30. Аббас Гусейнов, 13. Бахлул Мустафазаде, 44. Эльвин Джафаргулиев, 29. Марко Вешович, 10. Абдулла Зубир, 8. Марко Янкович, 11. Адама Диакаби, 18. Олавио Жуниньо, 15. Леандро Андраде
Главный тренер: Гурбан Гурбанов
«Габала»: 1. Рашад Азизли, 2. Илькин Киртимов, 34. Урфан Аббасов (к), 5. Рауф Гусейнли, 20. Билель Ауашерия, 4. Лукас Африкако, 99. Ахмед Айзая, 19. Самуэль Теттех, 9. Айюб Аллаш, 10. Омар Хани, 8. Гилад Абрамов
Резервные игроки: 13. Кристоф Атангана, 36. Эльмаддин Султанов, 11. Асиф Мамедов, 28. Мурад Мусаев, 14. Ульви Искендеров, 12. Ниджат Алиев, 33. Гусейн Мурсалов, 18. Мехрадж Бахшали, 3. Зураб Очигава, 72. Усама Халайла, 17. Яови Акакпо
Главный тренер: Эльмар Бахшиев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Команда
И
В
Н
П
М
О
"Карабах"
15
10
2
3
36-13
32
"Зира"
15
8
4
3
13-8
28
"Сумгаит"
15
6
5
4
16-16
23
"Сабаил"
15
6
5
4
23-22
23
"Араз-Нахчыван"
15
6
4
5
17-16
22
"Нефтчи"
15
6
4
5
16-13
22
"Сабах"
15
5
4
6
21-19
19
"Туран-Товуз"
15
4
4
7
23-24
16
"Габала"
15
3
2
10
11-26
11
"Кяпаз"
15
2
4
9
7-26
10

Бомбардиры:

10 – Жуниньо ("Карабах")
6 – Рамалингом ("Сабаил")
5 – Нуну ("Сабаил"), О.Алиев ("Араз-Нахчыван"), Джон ("Туран-Товуз")

----------

19:30

Сегодня завершится 15-й тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, чемпион «Карабах» в последний игровой день тура принимает «Габалу».

Команда Гурбана Гурбанова желает продолжить успешную серию. Если "Карабах" победит, то укрепит свое лидерство.

"Габала", не сумевшая победить "Карабах" в последних 8 матчах, хочет сыграть как минимум вничью.

Отметим, что в остальных матчах тура «Араз-Нахчыван» сыграл с «Сабаилом» вничью со счетом 1:1, «Туран-Товуз» сыграл с «Сумгаитом» 2:2. «Сабах» на выезде обыграл «Кяпаз» 2:0, а «Нефтчи» обыграл дома «Зиру» 1:0.

Азербайджанская Премьер-лига
XV тур
4 декабря
19:30. «Карабах» – «Габала»
Главный судья: Турал Гурбанов
"Карабах": 23. Лука Гугешашвили, 55. Бадави Гусейнов (к), 4. Рахиль Мамедов, 27. Торал Байрамов, 90. Нариман Ахундзаде, 66. Патрик Андраде, 7. Ясин Бензия, 17. Хамиду Кейта, 2. Матеуш Силва, 6. Хулио Ромао, 19 Редон Чика
Резервные игроки: 99. Андрей Лунёв, 20. Рихард Алмейда, 5. Максим Медведев, 30. Аббас Гусейнов, 13. Бахлул Мустафазаде, 44. Эльвин Джафаргулиев, 29. Марко Вешович, 10. Абдулла Зубир, 8. Марко Янкович, 11. Адама Диакаби, 18. Олавио Жуниньо, 15. Леандро Андраде
Главный тренер: Гурбан Гурбанов
«Габала»: 1. Рашад Азизли, 2. Илькин Киртимов, 34. Урфан Аббасов (к), 5. Рауф Гусейнли, 20. Билель Ауашерия, 4. Лукас Африкако, 99. Ахмед Айзая, 19. Самуэль Теттех, 9. Айюб Аллаш, 10. Омар Хани, 8. Гилад Абрамов
Резервные игроки: 13. Кристоф Атангана, 36. Эльмаддин Султанов, 11. Асиф Мамедов, 28. Мурад Мусаев, 14. Ульви Искендеров, 12. Ниджат Алиев, 33. Гусейн Мурсалов, 18. Мехрадж Бахшали, 3. Зураб Очигава, 72. Усама Халайла, 17. Яови Акакпо
Главный тренер: Эльмар Бахшиев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Команда
И
В
Н
П
М
О
"Карабах"
14
9
2
3
33-13
29
"Зира"
15
8
4
3
13-8
28
"Сумгаит"
15
6
5
4
16-16
23
"Сабаил"
15
6
5
4
23-22
23
"Араз-Нахчыван"
15
6
4
5
17-16
22
"Нефтчи"
15
6
4
5
16-13
22
"Сабах"
15
5
4
6
21-19
19
"Туран-Товуз"
15
4
4
7
23-24
16
"Габала"
14
3
2
9
11-23
11
"Кяпаз"
15
2
4
9
7-26
10

Бомбардиры:

9 – Жуниньо ("Карабах")
6 – Рамалингом ("Сабаил")
5 – Нуну ("Сабаил"), О.Алиев ("Араз-Нахчыван"), Джон ("Туран-Товуз")

İdman.biz

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