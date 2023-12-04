Кевин Медина не сможет играть минимум 3 месяца, его прооперируют за границей

Прояснилась ситуация с игроком "Карабаха" Кевином Мединой.

По сообщению клуба İdman.biz, у колумбийского защитника, прошедшего МРТ-обследование, обнаружили разрыв сухожилия в верхней части правого бедра.

Из-за травмы он выбыл из строя как минимум на 3 месяца.

В ближайшем будущем Медина будет прооперирован за пределами страны. После этого станет ясно, через сколько месяцев он сможет вернуться на поле.

Отметим, что Медина получил травму в игре против «Мольде», в пятом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА. Игрок, не сумевший продолжить матч, на 77-й минуте уступил место Бадави Гусейнову.

Эмин Ага

İdman.biz