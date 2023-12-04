4 Декабря 2023
RU

Азер Багиров: "Нуман Курдич извинился, у него психологическое потрясение" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
4 Декабря 2023 17:15
Азер Багиров: "Нуман Курдич извинился, у него психологическое потрясение" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью главного тренера «Араз-Нахчыван» Азера Багирова сайту İdman.biz.

- В 15-ом туре Премьер-лиги Азербайджана с “Сабаилом” вы упустили победу из-за пропущенного на последней минуте гола. В результате матч закончился со счетом 1:1. С чем бы вы связали потерю 2 очков?

- Мы не использовали слишком много голевых эпизодов в матче. Даже первый тайм в игре должен был быть в нашу пользу со счетом 3:0, 4:0. Мы не могли воспользоваться таким шансом, и в конце концов нам не повезло.

- Автогол Нумана Курдича стал темой обсуждения в социальных сетях. Сообщается, что футболист намеренно забил мяч в свои ворота. Что вы думаете об этом?

- Это могут сказать те, кто полностью далек от футбола. Бывают и автоголы, и замечательные, неожиданные голы. В этом красота футбола. Курдич очень хорошо выступил в этой игре. Он закрыл зоны, которые мы ему поручили, все было в порядке. Просто эта неудача может повлиять на человека. Нуман не делал это намеренно и не мог так поступить. После этой встречи он извинился перед коллективом. Сказал, что это произошло случайно. Его товарищи по команде также утешили его, отметили, что мы коллектив и в футболе все бывает. Мы должны смотреть вперед.

- А вы с ним поговорили?

- Мы утешили его вечером после той игры, все отлично. Футболист переживает психологическое потрясение. Как тренеры, мы стараемся вывести его из этого положения. Мы сделаем так, чтобы Нуман был лучше в следующих матчах и запомнился голами, которые он забьет в ворота соперника.

- Несмотря на то, что вы отлично начали чемпионат, вы теряете очки в последних турах. Что является причиной этого?

- Думаю, что команда явно проиграла “Сумгаиту” только в 12-ом туре. В том матче “Араз-Нахчыван” действительно было не узнать. Мы показали очень плохую игру. После 5-6 игр естественно провести очередную на низком уровне. В матчах должен быть футболист, который спасает встречу. К сожалению, ни один из моих игроков не сыграл хорошо в упомянутом мною матче.

- В 16-ом туре вы встретитесь с “Зира”. Будет ли сложно одержать победу в этой игре?

- Вчера я наблюдал на стадионе за матчем “Зира” с "Нефтчи". Обе команды показали хорошую игру. Не зря команда Рашада Садыхова занимает место в группе лидеров. У них есть качественные легионеры в атаке. Они хорошо обращаются с мячом. Мы выйдем на встречу с “Зира”, как и на другие встречи, чтобы добиться максимального результата.

- Ваше имя также упоминается в связи с национальной командой, которая без главного тренера. Считаете ли вы себя готовым к нашей основной сборной? Если поступит предложение, какой будет ваш ответ?

- Есть сообщения об этом в СМИ и социальных сетях. Я занимаюсь тренерской деятельностью с 2010-го года. Работал в сборных Азербайджана, выполнял обязанности помощника тренера в клубах Премьер-Лиги, а также был чемпионом Азербайджана с командами I дивизиона. Почему я не готов к этому сегодня? Конечно, есть более достойные кандидаты в национальную команду. Руководство АФФА, наши футбольные функционеры могут принимать более обоснованные решения относительно этого назначения. Тот, кто получит приглашение в сборную Азербайджана, не будет раздумывать, он захочет в ней работать. Для хорошего результата он будет стараться. И проявит себя полностью, чтобы сборная Азербайджана набирала очки.

Эмин Ага

İdman.biz

Новости по теме

Кевин Медина не сможет играть минимум 3 месяца, его прооперируют за границей
18:15
Азербайджанский футбол

Кевин Медина не сможет играть минимум 3 месяца, его прооперируют за границей

Прояснилась ситуация с игроком "Карабаха" Кевином Мединой
Команда Шахруддина Магомедалиева попрощалась с главным тренером
15:03
Азербайджанский футбол

Команда Шахруддина Магомедалиева попрощалась с главным тренером

Клуб по обоюдному согласию расторг контракт с Патриком Клюйвертом
Ничейные юбилеи
13:44
Азербайджанский футбол

Ничейные юбилеи

Матчи 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу стали для двух команд юбилейными
Серия ничьих спустя 14 лет
13:39
Азербайджанский футбол

Серия ничьих спустя 14 лет

Это девятая серия серия ничьих охватившая два игровых дня в чемпионатах страны
Нуман Курдич попал в историю "Араз-Нахчывана"
11:33
Азербайджанский футбол

Нуман Курдич попал в историю "Араз-Нахчывана"

Игрок "Араз-Нахчывана" Нуман Курдич попал в историю клуба как автор первого автогола в азербайджанской премьер-лиге
Сборная Азербайджана вернулась в Баку - ФОТО
11:01
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана вернулась в Баку - ФОТО

Наши футболистки играли на выезде с Кипром в Лимассоле в 5-м туре Лиги наций УЕФА и обеспечили себе 1-е место в группе благодаря победе со счетом 1:0

Самое читаемое

Гейдаров победил Хашимото и выиграл "Большой шлем" в Токио - ВИДЕО
2 Декабря 11:41
Дзюдо

Гейдаров победил Хашимото и выиграл "Большой шлем" в Токио - ВИДЕО

Таким образом, по итогам первого дня турнира в активе нашей команды две награды
Исторический матч сборной Азербайджана - ФОТО
2 Декабря 08:58
Азербайджанский футбол

Исторический матч сборной Азербайджана - ФОТО

İdman.biz представляет фоторепортаж из Никосии, где женская сборная Азербайджана провела очередной матч в дивизионе С Лиги наций
11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ
2 Декабря 15:53
Борьба

11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ

В Баку завершился 36-й чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих
"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО
3 Декабря 18:59
Азербайджанский футбол

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоялись две игры