Азер Багиров: "Нуман Курдич извинился, у него психологическое потрясение" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью главного тренера «Араз-Нахчыван» Азера Багирова сайту İdman.biz.

- В 15-ом туре Премьер-лиги Азербайджана с “Сабаилом” вы упустили победу из-за пропущенного на последней минуте гола. В результате матч закончился со счетом 1:1. С чем бы вы связали потерю 2 очков?

- Мы не использовали слишком много голевых эпизодов в матче. Даже первый тайм в игре должен был быть в нашу пользу со счетом 3:0, 4:0. Мы не могли воспользоваться таким шансом, и в конце концов нам не повезло.

- Автогол Нумана Курдича стал темой обсуждения в социальных сетях. Сообщается, что футболист намеренно забил мяч в свои ворота. Что вы думаете об этом?

- Это могут сказать те, кто полностью далек от футбола. Бывают и автоголы, и замечательные, неожиданные голы. В этом красота футбола. Курдич очень хорошо выступил в этой игре. Он закрыл зоны, которые мы ему поручили, все было в порядке. Просто эта неудача может повлиять на человека. Нуман не делал это намеренно и не мог так поступить. После этой встречи он извинился перед коллективом. Сказал, что это произошло случайно. Его товарищи по команде также утешили его, отметили, что мы коллектив и в футболе все бывает. Мы должны смотреть вперед.

- А вы с ним поговорили?

- Мы утешили его вечером после той игры, все отлично. Футболист переживает психологическое потрясение. Как тренеры, мы стараемся вывести его из этого положения. Мы сделаем так, чтобы Нуман был лучше в следующих матчах и запомнился голами, которые он забьет в ворота соперника.

- Несмотря на то, что вы отлично начали чемпионат, вы теряете очки в последних турах. Что является причиной этого?

- Думаю, что команда явно проиграла “Сумгаиту” только в 12-ом туре. В том матче “Араз-Нахчыван” действительно было не узнать. Мы показали очень плохую игру. После 5-6 игр естественно провести очередную на низком уровне. В матчах должен быть футболист, который спасает встречу. К сожалению, ни один из моих игроков не сыграл хорошо в упомянутом мною матче.

- В 16-ом туре вы встретитесь с “Зира”. Будет ли сложно одержать победу в этой игре?

- Вчера я наблюдал на стадионе за матчем “Зира” с "Нефтчи". Обе команды показали хорошую игру. Не зря команда Рашада Садыхова занимает место в группе лидеров. У них есть качественные легионеры в атаке. Они хорошо обращаются с мячом. Мы выйдем на встречу с “Зира”, как и на другие встречи, чтобы добиться максимального результата.

- Ваше имя также упоминается в связи с национальной командой, которая без главного тренера. Считаете ли вы себя готовым к нашей основной сборной? Если поступит предложение, какой будет ваш ответ?

- Есть сообщения об этом в СМИ и социальных сетях. Я занимаюсь тренерской деятельностью с 2010-го года. Работал в сборных Азербайджана, выполнял обязанности помощника тренера в клубах Премьер-Лиги, а также был чемпионом Азербайджана с командами I дивизиона. Почему я не готов к этому сегодня? Конечно, есть более достойные кандидаты в национальную команду. Руководство АФФА, наши футбольные функционеры могут принимать более обоснованные решения относительно этого назначения. Тот, кто получит приглашение в сборную Азербайджана, не будет раздумывать, он захочет в ней работать. Для хорошего результата он будет стараться. И проявит себя полностью, чтобы сборная Азербайджана набирала очки.

Эмин Ага

İdman.biz