Махиром Эмрели недовольны в "Кайзерслаутерне"?

Азербайджанский форвард немецкого футбольного клуба "Кайзерслаутерн" Махир Эмрели не попал в заявку на последние два матча второй Бундеслиги.

Как сообщает İdman.biz, после исключения из состава футболист обратил на себя внимание в соцсетях, опубликовав в Instagram видео с цитатой Златана Ибрагимовича: "Некоторые будут говорить о тебе плохо, некоторые хорошо. Но если говорят плохо — значит, ты делаешь все правильно. Поверь мне". Спустя время публикация была удалена.

Отметим, что главный тренер "Кайзерслаутерна" Торстен Либернехт после матча с "Мюнстер" пояснил, что решение оставить Эмрели вне состава связано с его неубедительной работой на последней тренировке. По словам специалиста, у него не возникло ощущения, что футболист готов выйти на поле. При этом Либернехт подчеркнул, что у Эмрели еще есть шанс вернуться в команду, но только через более результативную работу на тренировках.

Напомним, Махир не был заявлен на встречи с «Пройссеном» (4:1) и «Гройтером» (3:0).

İdman.biz