Саша Илич: "Мы играли лучше "Нефтчи"

Главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич прокомментировал поражение своей команды от бакинского "Нефтчи" (0:2) в рамках 5-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана, сообщает İdman.biz.

"Мы не использовали голевые моменты и пропустили очень легкий гол. В том эпизоде у нас было достаточно защитников. Ну, это футбол, такое бывает", - сказал специалист на пресс-конференции после матча.

Отвечая на вопрос о возможном спаде в игре команды, Илич отметил:

"Я так не считаю. Сегодня мы играли лучше, чем "Нефтчи". Были некоторые ошибки, после которых мы пропустили голы. Но по содержанию игры мы выглядели сильнее".

Отдельно тренер остановился на нереализованных возможностях Александра Рамалингома.

"Да, именно эти эпизоды вызывают наибольшее сожаление. Было три момента, которые мы должны были реализовать. Самая большая ошибка произошла в обороне", - добавил Илич.

İdman.biz