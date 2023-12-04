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Команда Шахруддина Магомедалиева попрощалась с главным тренером

Азербайджанский футбол
Новости
4 Декабря 2023 15:03
Команда Шахруддина Магомедалиева попрощалась с главным тренером

«Адана Демирспор», честь которого защищает футболист сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев, осталась без главного тренера.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на DHA, клуб по обоюдному согласию расторг контракт с Патриком Клюйвертом.

Причиной тому стало поражение клуба на своем поле от «Самсунспора» со счетом 2:3 в XIV туре. Магомедалиев принял участие в этой встрече. Ожидается, что помощник тренера Серкан Дамлан выведет команду Аданы на следующую игру с «Галатасараем».

Команда занимет 5 место с 23 очками.

Отметим, что Патрик Клюйверт, который руководил клубом "Адана Демирспор" на протяжении 20 игр, запомнился 8 победами, 6 ничьими и 6 поражениями.

İdman.biz

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