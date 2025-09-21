24 Сентября 2025
RU

Самир Абасов: "Давление идет от всех, и футболисты это видят"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Сентября 2025 22:35
77
Самир Абасов: "Давление идет от всех, и футболисты это видят"

Главный тренер бакинского «Нефтчи» Самир Абасов после победы своей команды над «Сумгайытом» (2:0) в 5-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана поделился впечатлениями от матча и отметил важность поддержки руководства, передает İdman.biz.

"Хочу выразить огромную благодарность своим футболистам за хорошую игру. До этого мы достойно выглядели и против "Сабаха", и против "Туран Товуз". Сегодня на поле была команда, которая стремилась выиграть. "Нефтчи" – это клуб большого калибра. Даже ничья здесь считается неудачей. Так было всегда и так будет впредь. Реальность – это та игра, которую мы показываем", – сказал на пресс-конференции Абасов.

Особое внимание наставник уделил поддержке со стороны клуба:
"Теряешь очки – начинается давление. Есть те, кто не хочет видеть успех "Нефтчи". Давление идет от всех, и футболисты это видят. Но вывести их из такого состояния и настроить на победу – не только моя задача. За этим стоит наше руководство. Они полностью за моей спиной, делают все необходимое и даже больше. Благодаря им мы держимся на ногах и играем с таким настроем. От себя лично и от имени всей команды я посвящаю эту победу руководству.

По словам тренера, эта победа имела колоссальное значение для коллектива: "Сегодня мы так счастливы, словно сбросили с плеч огромный груз. Нам это было очень нужно. Ребята сражались до конца и оставили на поле все силы".

В заключение Абасов отметил: "Никаких громких обещаний давать не буду. Мы будем выходить на каждый матч только ради победы. Это и есть мое слово".

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана U-16 продолжает подготовку к III Играм СНГ - ФОТО
23 Сентября 21:37
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана U-16 продолжает подготовку к III Играм СНГ - ФОТО

Подопечные Агиля Набиева сыграют с Таджикистаном 27 сентября, а 1 октября — со сборной Кыргызстана
Омер Булудов: В следующей игре с "Карабахом" постараемся взять реванш
23 Сентября 19:18
Азербайджанский футбол

Омер Булудов: В следующей игре с "Карабахом" постараемся взять реванш

Предыдущий матч между командами закончился крупным поражением ФК "Араз-Нахчыван"
Вагиф Садыгов: "Нефтчи" с начала сезона показывает, что заслуживает победы"
23 Сентября 17:36
Футбол

Вагиф Садыгов: "Нефтчи" с начала сезона показывает, что заслуживает победы"

Председатель тренерского комитета АФФА прокомментировал матч с "Сумгайытом"
"Кяпаз" рассматривает Шахина Диниева в качестве главного тренера
23 Сентября 17:21
Футбол

"Кяпаз" рассматривает Шахина Диниева в качестве главного тренера

Бывший наставник команды может вернуться в Гянджу после ухода с поста в "Сабаиле"
Гусейн Магомедов: "Это грязная ложь"
23 Сентября 17:07
Футбол

Гусейн Магомедов: "Это грязная ложь"

Тренер вратарей "Карван-Евлаха" об информации о проблемах в клубе
Фаиг Гаджиев о поражении "Туран Товуз": "Мы сделаем выводы из ошибок"
23 Сентября 16:55
Футбол

Фаиг Гаджиев о поражении "Туран Товуз": "Мы сделаем выводы из ошибок"

Защитник команды нацеливается на победу в западном дерби с "Кяпазом"

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО
21 Сентября 16:38
Формула 1

Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО

В Баку гонщики преодолели 51 круг

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати