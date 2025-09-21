Самир Абасов: "Давление идет от всех, и футболисты это видят"

Главный тренер бакинского «Нефтчи» Самир Абасов после победы своей команды над «Сумгайытом» (2:0) в 5-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана поделился впечатлениями от матча и отметил важность поддержки руководства, передает İdman.biz.

"Хочу выразить огромную благодарность своим футболистам за хорошую игру. До этого мы достойно выглядели и против "Сабаха", и против "Туран Товуз". Сегодня на поле была команда, которая стремилась выиграть. "Нефтчи" – это клуб большого калибра. Даже ничья здесь считается неудачей. Так было всегда и так будет впредь. Реальность – это та игра, которую мы показываем", – сказал на пресс-конференции Абасов.

Особое внимание наставник уделил поддержке со стороны клуба:

"Теряешь очки – начинается давление. Есть те, кто не хочет видеть успех "Нефтчи". Давление идет от всех, и футболисты это видят. Но вывести их из такого состояния и настроить на победу – не только моя задача. За этим стоит наше руководство. Они полностью за моей спиной, делают все необходимое и даже больше. Благодаря им мы держимся на ногах и играем с таким настроем. От себя лично и от имени всей команды я посвящаю эту победу руководству.

По словам тренера, эта победа имела колоссальное значение для коллектива: "Сегодня мы так счастливы, словно сбросили с плеч огромный груз. Нам это было очень нужно. Ребята сражались до конца и оставили на поле все силы".

В заключение Абасов отметил: "Никаких громких обещаний давать не буду. Мы будем выходить на каждый матч только ради победы. Это и есть мое слово".

İdman.biz