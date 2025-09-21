24 Сентября 2025
Гурбан Гурбанов: "Мои футболисты иногда проявляли невнимательность"

21 Сентября 2025 20:40
Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов после победы над «Араз-Нахчываном» (5:0) отметил важность результата и прокомментировал игру команды, сообщает İdman.biz.

«Это была важная победа. Любая потеря очков могла усложнить нашу задачу. Перед нами был очень крепкий соперник, но удача была на нашей стороне. Соперник получил красную карточку, мы реализовали пенальти — все это упростило нашу работу. Впрочем, у АН опасная линия атаки, и мои футболисты иногда проявляли невнимательность. В целом я доволен. Спасибо нашим болельщикам: пусть их было немного, но они поддерживали команду до конца», — сказал на пресс-конференции Гурбанов.

О Рамиле Шейдаеве наставник отметил: «Думаю, в ближайшее время он выйдет на поле. В последних матчах тренировался индивидуально, но перед началом сезона прошел хорошую подготовку с “Нефтчи”».

Гурбанов также обратил внимание на состояние газона: «В первом тайме поле было сухим, мяч двигался тяжело. Видимо, его не полили, или оно быстро высохло от ветра. В перерыве газон полили, и играть стало легче. Мы действовали по своему плану и сделали необходимые ротации».

Тренер прокомментировал и ситуацию с травмой Марко Янковича: «Есть вероятность, что Кади сыграет на его позиции. Но посмотрим и на других игроков — Куаку и Бикальо. После анализа соперника примем решение».

