Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи"одержал первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Завершился заключительный матч пятого тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает İdman.biz, бакинский «Нефтчи» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Сумгайыт» на выезде со счетом 2:0. Второй гол «нефтяники» забили в компенсированное время, отличился Курчи.
21:26
Бакинский «Нефтчи» вышел вперед в матче против «Сумгайыта» в рамках Мисли Премьер-лиги Азербайджана.
Как передает İdman.biz, на 79-й минуте счет открыл Сальянский - 0:1.
21:10
Завершился первый тайм матча "Сумгайыт" — "Нефтчи" в пятом туре Mисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает İdman.biz, команды так и не смогли отличиться в первом тайме и ушли на перерыв со счетом 0:0.
20:20
Проходит заключительный матч пятого тура Mисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает İdman.biz, в отчетной встрече "Сумгайыт" принимает "Нефтчи".
19:30. "Сумгайыт" – "Нефтчи"
Главный арбитр: Эльчин Месиев
Сумгаитский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
"Сумгайыт": Мехти Джаннатов, Рустам Ахмедзаде, Сабухи Абдуллазаде (к), Рой Кахат, Александр Рамалингом, Педро Пинту, Райан Сенхаджи, Роналдо Васкес, Алекса Янкович, Кеффел, Абдул-Рашид Мумини.
"Нефтчи": Кенан Пирич, Эмин Махмудов (к), Эльвин Бадалов, Мурад Хачаев, Фалайе Сако, Сесси Д'Алмейда, Мустафа Сек, Бассала Самбу, Имад Фараж, Фредди Варгас, Хордан Ресабала.
İdman.biz