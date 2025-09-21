24 Сентября 2025
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи"одержал первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

21 Сентября 2025 21:27
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи"одержал первую победу в сезоне - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Завершился заключительный матч пятого тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает İdman.biz, бакинский «Нефтчи» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Сумгайыт» на выезде со счетом 2:0. Второй гол «нефтяники» забили в компенсированное время, отличился Курчи.

21:26

Бакинский «Нефтчи» вышел вперед в матче против «Сумгайыта» в рамках Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает İdman.biz, на 79-й минуте счет открыл Сальянский - 0:1.

21:10

Завершился первый тайм матча "Сумгайыт" — "Нефтчи" в пятом туре Mисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает İdman.biz, команды так и не смогли отличиться в первом тайме и ушли на перерыв со счетом 0:0.

20:20

Проходит заключительный матч пятого тура Mисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает İdman.biz, в отчетной встрече "Сумгайыт" принимает "Нефтчи".

19:30. "Сумгайыт" – "Нефтчи"
Главный арбитр: Эльчин Месиев
Сумгаитский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

"Сумгайыт": Мехти Джаннатов, Рустам Ахмедзаде, Сабухи Абдуллазаде (к), Рой Кахат, Александр Рамалингом, Педро Пинту, Райан Сенхаджи, Роналдо Васкес, Алекса Янкович, Кеффел, Абдул-Рашид Мумини.

"Нефтчи": Кенан Пирич, Эмин Махмудов (к), Эльвин Бадалов, Мурад Хачаев, Фалайе Сако, Сесси Д'Алмейда, Мустафа Сек, Бассала Самбу, Имад Фараж, Фредди Варгас, Хордан Ресабала.

