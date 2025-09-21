24 Сентября 2025
RU

"Карабах" уничтожил "Араз-Нахчыван" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
21 Сентября 2025 18:52
290
"Карабах" уничтожил "Араз-Нахчыван" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Агдамский "Карабах" одержал разгромную победу над "Араз-Нахчываном" в пятом туре Mисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова забила пять безответных мячей в ворота соперника. Пятый гол на 85-й минуте оформил Куаку.

18:52

Агдамский "Карабах" забил четвертый мяч в ворота "Араз-Нахчывана" в матче пятого тура Misli Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает İdman.biz, на 65-й минуте с пенальти вновь отличился Турал Байрамов, оформивший хет-трик.

18:30

Чемпион Азербайджана по футболу "Карабах" крупно обыгрывает "Араз-Нахчыван" в матче пятого тура Mисли Премьер-лиги Азербайджана (3:0).

Как передает İdman.biz, третий мяч в ворота нахчыванцев влетел на 52-й минуте матча — отличился Муса Гурбанлы.

18:14

Агдамский "Карабах" удвоил преимущество в матче пятого тура Mисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает İdman.biz, на 28-й минуте дубль оформил Турал Байрамов, забивший гол с пенальти. При этом нахчыванцы остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален Алхасов.

17:31

Агдамский "Карабах" открыл счет в матче с "Араз-Нахчываном" в пятом туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает İdman.biz, счет на четвертой минуте открыл Торал Байрамов, выведший агдамцев вперед.

17:05

Сегодня в Мисли Премьер-лиге завершится пятый тур.

Как сообщает İdman.biz, в заключительный день тура пройдут два матча.

Первая встреча проходит в Баку, где "Араз-Нахчыван" принимает "Карабах".

"Араз- Нахчыван": Кристиан Аврам, Урфан Аббасов (к), Бахтияр Гасанализаде, Славик Алхасов, Рахиль Мамедов, Патрик Андраде, Вандерсон, Нуну Родригеш, Хамиду Кейта, Фелипе Сантос, Шарль Боли.

"Карабах": Шахрудин Магомедалиев, Бадави Гусейнов (к), Торал Байрамов, Муса Гурбанлы, Кади, Сами Ммаэ, Дани Болт, Леандро Андраде, Крис Куаку, Алексей Кащук, Эммануэль Аддаи.

Мисли Премьер-лига

5-й тур
21 сентября (воскресенье)

17:00. "Араз-Нахчыван" – "Карабах"
Главный арбитр: Алияр Агаев
Liv Bona Dea Arena

İdman.biz

Тэги:

