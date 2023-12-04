Ничейные юбилеи

Матчи 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу стали для двух команд юбилейными.

"Сумгаит" в 50-й раз вернулся с выезда с одним очком, что произошло в матче с "Туран-Товузом", завершившемся со счетом 2:2.

Как передает İdman.biz, "Сумгаит" добился первой ничьи на поле соперника в сезоне 2010/2011. 18-го сентября 2011-го года в матче с "Реваном" был зафиксирован счёт 0:0.

Ничья 1:1 с "Араз-Нахчываном" ознаменовалась для "Сабаила" двойным юбилеем. Для бакинской команды это 40-ая ничья в Премьер-Лиге и 20-ая - добытая на выезде.

Первую ничью "Сабаил" добыл в сезоне 2017/2018. Встреча, проходившая на выезде 25-го ноября в 2017-ом году с "Сумгаитом", закончилась со счетом 0:0.

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