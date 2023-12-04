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Серия ничьих спустя 14 лет

Азербайджанский футбол
Новости
4 Декабря 2023 13:39
Серия ничьих спустя 14 лет

15-й тур Премьер-Лиги Азербайджана по футболу запомнился двумя ничьими.

Как передает İdman.biz, встреча "Араз-Нахчыван"-"Сабаил" закончилась 1:1, а игра "Туран-Товуз"-"Сумгаит" - 2:2.

В последнем игровом дне 14-го тура также было зафиксировано две ничьи. В этот день "Нефтчи" и "Араз-Нахчыван" разошлись миром - 1:1, в поединке "Сумгаит"-"Зиря" также не был определен победитель - 0:0.

Это девятая серия серия ничьих охватившая два игровых дня в чемпионатах страны. Но в семи из восьми предыдущих сериях количество игр было меньше. Только лишь 14 лет назад, в декабре 2009 года в четырех матчах, объединявших два тура не было выявлено победителей. Проведенные 6-го числа три игры и одна игра, сыгранная 8-го числа, закончились вничью. Игры 13-го тура "Интер" - "Хазар-Лянкяран", "Габала"-"Карабах" закончились 1:1. Также сыгранная в тот же день игра "Мугань" - "Симург" и игра 14-го тура "Карван" - "Туран" закончились со счётом 0:0.

İdman.biz

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