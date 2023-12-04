Нуман Курдич попал в историю "Араз-Нахчывана"

Игрок "Араз-Нахчывана" Нуман Курдич попал в историю клуба как автор первого автогола в азербайджанской премьер-лиге.

Как передает İdman.biz, капитан представителя Нахчыванской автономной республики забил гол в свои ворота в матче 15-го тура премьер-лиги. Эта неудача случилась с ним в игре с "Сабаилом" (1:1).

До этого момента футболисты 44-х команд забивали в свои ворота, "Араз-Нахчыван" стал 45-м. Больше всех голов в свои ворота у "Нефтчи" - 23, у "Шамахы" - 20, далее следуют "Карабах" и "Шувялан" - по 18.

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