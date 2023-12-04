4 Декабря 2023
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"Это большое достижение"

Азербайджанский футбол
Интервью
4 Декабря 2023 09:57
"Это большое достижение"

«Радует успешное выступление нашей женской сборной. Победа национальных сборных всегда является предметом гордости».

Об этом İdman.biz заявил ветеран сборной Азербайджана Джахангир Гасанзаде.

Технический директор АФФА оценил выход женской сборной Азербайджана по футболу в дивизион B с первого места в группе Лиги наций. Он сказал, что ожидает успешного выступления от нашей команды и в следующем сезоне: "Это большое достижение - не проиграть на групповом этапе и закрепить за собой первое место за один тур до конца. Я не думаю, что этот успех был достигнут легко. В большинстве игр мы одержали упорные победы с минимальным счетом. Но это тоже формат Лиги Наций. Я ни в коем случае не хочу принижать труд наших девушек и тренеров. Потому что они достаточно потрудились и сделали качественную работу».

По мнению бывшего вратаря нашей сборной, сравнивать мужскую сборную и женскую неправильно: "Хотя это футбол, между странами-участницами есть большие различия. Несмотря на это, мы ожидаем такого же успеха и от наших игроков-мужчин. Я думаю, что это возможно".

Отметим, что наша сборная, обыгравшая на выезде Кипр со счетом 1:0 в 5-м туре, получила шанс выйти в дивизион B в качестве лидера группы независимо от результата последнего матча.

Эмин Ага

İdman.biz

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