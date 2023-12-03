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Нападающая нашей сборной выбыла из строя минимум на 9 месяцев

Азербайджанский футбол
Новости
3 Декабря 2023 14:43
Нападающая нашей сборной выбыла из строя минимум на 9 месяцев

Игрок сборной Азербайджана по футболу Назлыджан Парлак будет прооперирована.

По информации, предоставленной İdman.biz, у игрока "Галатасарая", получившего травму в матче с "Фенербахче" в Х туре Суперлиги Турции, были порваны связки колена.

По этой причине ее не включили в состав нашей команды на матч с Кипром в Лиге наций. Парлак прооперируют на следующей неделе.

Сообщается, что нападающая выбыла из строя как минимум на 9 месяцев.

Отметим, что Парлак вместе с Мане Моллаевой является игроком, забившим больше всего голов (2) в Лиге наций за нашу сборную.

Эмин Ага

İdman.biz

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