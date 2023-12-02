"Мы пропустили два гола из-за невнимательности"

«Поскольку у нас есть травмированные игроки, мы не можем делать ротацию».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер "Сумгаита" Мубариз Оруджев после выездного матча с "Туран-Товузом".

Наставник клуба, сыгравшего вничью с "Туран-Товузом" в 15-м туре Премьер-лиги Азербайджана, коснулся ошибок, допущенных в начале второго тайма. Оруджев отметил, что команда в тот момент была невнимательна: «Некоторые наши игроки потеряли много сил. Была долгая поездка, есть еще фактор дороги. Несмотря на все трудности, команда сыграла хорошо, за исключением первых десяти минут второго тайма. Соперник тоже оказал давление. Два гола мы пропустили из-за невнимательности. Но позже перегруппировались. Мы остались довольны командой. Да, хотели победить, но это было не в наших руках».

Отметим, что матч «Туран-Товуз»-«Сумгаит» завершился со счетом 2:2.

İdman.biz