3 Декабря 2023
RU

"Мы пропустили два гола из-за невнимательности"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Декабря 2023 23:14
"Мы пропустили два гола из-за невнимательности"

«Поскольку у нас есть травмированные игроки, мы не можем делать ротацию».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер "Сумгаита" Мубариз Оруджев после выездного матча с "Туран-Товузом".

Наставник клуба, сыгравшего вничью с "Туран-Товузом" в 15-м туре Премьер-лиги Азербайджана, коснулся ошибок, допущенных в начале второго тайма. Оруджев отметил, что команда в тот момент была невнимательна: «Некоторые наши игроки потеряли много сил. Была долгая поездка, есть еще фактор дороги. Несмотря на все трудности, команда сыграла хорошо, за исключением первых десяти минут второго тайма. Соперник тоже оказал давление. Два гола мы пропустили из-за невнимательности. Но позже перегруппировались. Мы остались довольны командой. Да, хотели победить, но это было не в наших руках».

Отметим, что матч «Туран-Товуз»-«Сумгаит» завершился со счетом 2:2.

İdman.biz

Новости по теме

"Мы хотели победить"
2 Декабря 22:55
Азербайджанский футбол

"Мы хотели победить"

"Мы могли и выиграть"
Вусал Искандерли снова забил в чемпионате Албании
2 Декабря 22:02
Азербайджанский футбол

Вусал Искандерли снова забил в чемпионате Албании

«Эгнатия», за который играет азербайджанский футболист Вусал Искандерли, провела очередную игру в чемпионате Албании
"Мы хотим поставить в конце восклицательный знак, а не точку"
2 Декабря 21:32
Азербайджанский футбол

"Мы хотим поставить в конце восклицательный знак, а не точку"

"Хоть мы и устали, но сделаем все возможное, чтобы победить сборную Фарерских островов в родных стенах"
"Если проанализировать 15 туров, то у нас 3 плохие игры"
2 Декабря 19:43
Азербайджанский футбол

"Если проанализировать 15 туров, то у нас 3 плохие игры"

"Могу отметить выездную встречу с "Габалой", домашний матч с «Араз-Нахчываном» и сегодняшнюю игру"
"Игра была напряженной"
2 Декабря 19:24
Азербайджанский футбол

"Игра была напряженной"

"Хоть это и горько признавать, но мы упустили победу"
"Сабаил" ушел от поражения в матче с "Араз-Нахчываном"
2 Декабря 18:33
Азербайджанский футбол

"Сабаил" ушел от поражения в матче с "Араз-Нахчываном"

Сегодня в азербайджанской футбольной премьер-лиги проходят два матча 15-го тура

Самое читаемое

Гурбан Гурбанов: "Голы на последних минутах - это средство для роста команды"
1 Декабря 09:00
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Голы на последних минутах - это средство для роста команды"

"Если смотреть на ход игры, то мы добились успешного результата"
Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО
30 Ноября 07:29
Мировой футбол

Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО

Завершился пятый тур Лиги чемпионов
Сборная Азербайджана стала чемпионом мира по вольной борьбе - ФОТО
30 Ноября 18:54
Борьба

Сборная Азербайджана стала чемпионом мира по вольной борьбе - ФОТО

Наши борцы, завоевавшие 5 золотых и 1 серебряную медали, превзошли всех своих соперников
Ильхам Закиев выступит на Гран-При в Токио - ФОТО
1 Декабря 16:25
Дзюдо

Ильхам Закиев выступит на Гран-При в Токио - ФОТО

Прославленный паралимпиец посетил всемирно известный центр "Кодокан", в котором расположен и музей Международной федерации дзюдо