«Игра получилась напряженной и нервной. Было видно отсутствие скорости, отсутствие темпа. Думаю, мы хорошо начали первые 15 минут первого тайма, если бы мы использовали два голевых момента, игра пошла бы совсем по-другому».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Шахин Диниев, главный тренер "Сабаила", сыгравшего вничью с "Араз-Нахчываном".

Наставник столичного клуба, потерявшего два очка в 15-м туре Премьер-лиги Азербайджана, отметил, что они пропустили гол после грубой ошибки. Диниев привел три игры, которые они провели неудачно в этом сезоне: «Мы пропустили гол после грубой ошибки наших игроков, и после этого команда не смогла восстановиться. Игроки нервничали, они не могли сделать то, что могли. В перерыве я старался их психологически успокоить. Но получилось не так, как мы хотели. Во втором тайме темп игры упал, игроки нервничали. Для нас важно заработанное очко.

Если проанализировать 15 туров, то у нас 3 плохие игры. Могу отметить выездную встречу с «Габалой», домашний матч с «Араз-Нахчываном» и сегодняшнюю игру.

Отметим, что матч между «Араз-Нахчываном» и «Сабаилом» завершился со счетом 1:1.

İdman.biz