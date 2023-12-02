"Игра была напряженной. Мы старались показать доминирующий футбол в обоих таймах. Но не реализовали свои эпизоды, вдобавок еще и пропустили. Хоть это и горько признавать, но мы упустили победу".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Азер Багиров, главный тренер "Араз-Нахчывана", сыгравшего вничью с "Сабаилом" в 15-м туре азербайджанской премьер-лиги.

После того, как игра завершилась со счетом 1:1, молодой специалист подчеркнул тот факт, что они не смогли использовать голевые ситуации. Багиров отметил, что команде не повезло и она пропустила гол на последних минутах: "Защитники сыграли хорошо, серьезных ошибок не допустили. Я должен винить игроков, играющих в передней линии, почему нельзя было реализовать многочисленные эпизоды, созданные нами. В футболе не всегда везет и иногда команда пропускает В прошлой игре мы забили гол «Нефтчи» на последней минуте, на этот раз сами пропустили».

Отметим, что «Араз-Нахчыван», не побеждавший в последних 4-х играх чемпионата, с 22 очками занимает 5-е место.

İdman.biz