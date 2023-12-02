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"Мы хотели победить"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Декабря 2023 22:55
"Мы хотели победить"

«Было ясно, что игра будет напряженной. К сожалению, в первом тайме было всего две или три атаки, и две из них завершились голами».

İdman.biz сообщает что, об этом заявил главный тренер «Туран-Товуз» Айхан Аббасов после матча 15-го тура чемпионата Азербайджана с «Сумгаитом».

Молодой специалист оценил поддержку болельщиков в матче, завершившемся со счетом 2:2. Аббасов заявил, что болельщики не позволили команде пасть духом: «У нас тоже были свои эпизоды. Мы могли открыть счет еще на первой минуте. После этого в наших воротах побывал гол.

После 0:2 я дал указание своим игрокам играть так же. Не пали духом, сумели вернуться в игру. Мы могли и выиграть. Вложили много сил. В целом это была интересная игра. Спасибо нашим болельщикам за поддержку. Они придали дух команде. Мы хотели победить».

Отметим, что после 15 игр "Туран-Товуз" занимает 8-е место в турнирной таблице с 16 очками.

İdman.biz

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