«Мы добились того, чего хотели. Нашей целью было перейти в более высокий дивизион».

Об этом İdman.biz заявила футболистка сборной Азербайджана Севиндж Джафарзаде.

Капитан команды прокомментировала успешное выступление сборной в Лиге наций и выход в дивизион B. Джафарзаде заявила, что они попали в нелегкую группу, и до начала игр только надеялись на успех: «Черногория была нашим самым сложным соперником. Мы добились побед, просто проявив характер. Я очень рада этому. Иногда люди, доходя до какого-то места говорят, что это сделал я, выиграл я. Мы добились этого успеха при помощи Бога и всегда молились об этом».

В дальнейшем нашу команду ждет выступление в более сильном дивизионе B. Севиндж не пообещала повторить этот успех в следующем сезоне: «Я очень доверяю своей команде. В дивизионе В будут более сильные соперники. Нам нужен опыт, чтобы выступить там лучше. Заранее говорить об этом дивизионе я не могу. Потому что даже не знаю, кто будут нашими соперниками. Черногория является достойным претендентом на игру в дивизионе B. Если мы смогли их победить, то можем надеяться на что-то и в следующем турнире».

По словам Джафарзаде, их успех может пойти на пользу и нашим футболистам-мужчинам: «Я хочу продолжения успеха, которого мы достигли сегодня. Мы сделали это, я желаю, чтобы это продолжалось. Время все покажет. Хотелось бы, чтобы у нас не было травм. Назлыджан Парлак повредила колено. Она сможет присоединиться к команде только через год. Желаю, чтобы подобные ситуации больше не повторялись. Надеюсь, что наше выступление будет успешным и что наши футболисты и другие команды продолжат его».

Наша команда хоть и вышла из группы, но ставит цель в последнем туре обыграть Фарерские острова. Капитан заявила, что они хотят продолжить серию беспроигрышных игр: «Мы хотим, чтобы это было еще одно событие. Не будем останавливаться на достигнутом, на том, что обеспечили себе первое место в группе. Мы хотим поставить в конце восклицательный знак, а не точку. Хоть мы и устали, но сделаем все возможное, чтобы победить сборную Фарерских островов в родных стенах. Несмотря на то, что в последнем матче они проиграли Черногории со счетом 0:9, они не слабые. Они сплоченная команда. Мы всегда должны относиться к сопернику с уважением. В таком случае мы получим результат».

Отметим, что наша сборная, обыгравшая на выезде Кипр со счетом 1:0 в 5-м туре, получила шанс выйти в дивизион B в качестве лидера группы независимо от результата последнего матча.

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