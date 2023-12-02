«Сабаил» ушел от поражения в матче с «Араз-Нахчываном»

Сегодня в азербайджанской футбольной премьер-лиги проходят два матча 15-го тура.

Как сообщает İdman.biz, открыли игровой день. «Араз-Нахчыван» и «Сабаил», сыгравшие вничью – 1:1. Хозяева поля первыми открыли счет благодаря удару Мохаммеда Кадири на 18-й минуте, но «Сабаил» смог отыграться. В компенсированное к матчу время для команды спас ничью.

В другом матче дня встречаются «Туран Товуз» и «Сумгаит».

Азербайджанская Премьер-лига

XV тур

2 декабря

16:00. «Араз-Нахчыван» – «Сабаил» – 1:1

Голы: Кадири Мохаммед, 18 - Нуман Курдич, 90+3 (автогол)

Главный судья: Раван Хамзазаде

«Араз-Нахчыван»: 12. Кристиан Аврам, 6. Вадим Абдуллаев, 10. Орхан Алиев, 3. Туран Манафов, 2. Абдулла Рзаев, 29. Вандерсон Мело, 23. Нуно Родригес, 42. Кадыри Мохаммед, 4. Игорь Рибейро , 8. Исмаил Аззауи, 27. Нуман Курдич (к)

Резервные игроки: 91. Семир Буквич, 39. Турал Байрамлы, 7. Ниджат Сулейманов, 22. Эльчин Мустафаев, 5. Нихад Гурбанлы, 55. Замик Алиев, 88. Тугай Ализаде, 11. Байрамали Гурбанов, 13. Мирали Ахмедов, 19. Аксель Нгандо, 9. Элвис Машике, 14. Мичо Кузманович

Главный тренер: Азер Багиров

«Сабаил»: 1. Салахат Агаев (к), 74. Юсиф Набиев, 15. Вугар Гасанов, 11. Руфат Абдуллазаде, 88. Вальдемар Алмейда, 4. Ади Мехремич, 99. Давид Гомис, 90. Александр Рамалингом, 27. Педро Нуно, 55 лет. Нир Бардеа, 21 год. Анас Наджа

Резервные игроки: 12. Гусейнали Гулиев, 9. Амиль Юнанов, 5. Адиль Нагиев, 8. Бахадур Газиев, 17. Рафаэль Магеррамли, 19. Самир Абдуллаев, 3. Сильваин Десландес, 44. Ядин Лугаси

Главный тренер: Шахин Диниев

«Далга Арена»

18:30. «Туран Товуз» - «Сумгаит»

Главный судья: Эльчин Масиев

«Туран Товуз»: 85. Камаль Байрамов (к), 88. Фаиг Гаджиев, 77. Фарид Набиев, 99. Вейсел Рзаев, 5. Родерик Миллер, 23. Алехандро Серрано, 15. Эммануэль Хакман, 7. Луис Пачу, 25. Денис Марандичи, 6. Бруно Гонсалвеш, 9. Белажди Пуси

Резервные игроки: 1. Тарлан Ахмедлы, 3. Тарлан Гулиев, 14. Славик Алхасов, 39. Садик Гулиев, 18. Будаг Насиров, 2. Сертан Ташкин, 10. Хаял Наджафов, 70. Мазахир Мамедзаде, 97. Садик Шафиев, 80. Отто Джон, 11. Айхан Гусейнов, 79. Мартин Петков

Главный тренер: Айхан Аббасов

«Сумгаит»: 1. Мехди Джаннетов, 6. Вугар Мустафаев (к), 14. Эльвин Бадалов, 17. Мурад Хачаев, 8. Сабухи Абдуллазаде, 19. Рой Кехат, 12. Абу Доссо, 10. Кямран Алиев, 9. Эрик Сорга, 71. Масаки Мурата, 60. Тресор Мосси

Резервные игроки: 15. Орхан Садыглы, 36. Хаял Фарзуллаев, 30. Кямран Гулиев, 20. Айхан Сулейманлы, 21. Нихад Ахмедзаде, 35. Санан Мурадли, 58. Октавио Мантека.

Тренер: Мубариз Оруджов

Товузский городской стадион

N Клубы O В H П М О 1 Карабах 14 9 2 3 33-13 29 2 Зиря 14 8 4 2 13-7 28 3 Сабаил 14 6 4 4 22-21 22 4 Сумгайыт 14 6 4 4 14-14 22 5 Араз-Нахчыван 14 6 3 5 16-15 21 6 Нефтчи 14 5 4 5 15-13 19 7 Сабах 14 4 4 6 19-19 16 8 Туран Товуз 14 4 3 7 21-22 15 9 Габала 14 3 2 9 11-23 11 10 Кяпаз 14 2 4 8 7-24 10

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