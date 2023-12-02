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Маня Моллаева раскрыла главный секрет своего успеха: "Это большой шанс"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Декабря 2023 16:04
Маня Моллаева раскрыла главный секрет своего успеха: "Это большой шанс"

«Я очень рада, что причастна к этому успеху, забив два гола. Это повышает мою мотивацию на следующие игры».

Об этом İdman.biz заявила футболистка сборной Азербайджана Мане Моллаева.

Она высоко оценила то, что наша команда закрепила лидерство в группе Лиги наций и вышла в дивизион B. Моллаева, которая вместе с другой нашей футболисткой - Назлыджан Парлак - забила по два гола, сказала, что они верили в успех еще тогда, когда состоялась жеребьевка: "Когда наша группа определилась, мы поняли, что это большой шанс. Со сборной Черногории мы уже были знакомы. Знали, как они играют. Кипр и Фарерские острова также играли неплохо. Но с первого дня мы поставили перед собой цель перейти в дивизион Б. Мы верили в это и нам это удалось».

По ее словам, причин их успеха несколько: "В команде сложившийся состав, все друг друга хорошо знают. Также большинство наших футболистов живут легионерской жизнью. Самая главная причина в том, что все понимают важность каждой игры, борются за каждый сантиметр поля и не щадят себя».

Футболистка нашей сборной подчеркнула, что в дивизионе Б их ждет тяжелое испытание: "Там наши соперники будут сильнее. Это сделает нашу работу более интересной. Команда наращивает свой опыт от игры к игре. Это хорошо повлияет на наши будущие матчи».

Отметим, что наша сборная, победившая на выезде Кипр со счетом 1:0 в 5-м туре, получила шанс выйти в дивизион Б в качестве лидера группы независимо от результата последнего матча.

Эмин Ага

İdman.biz

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