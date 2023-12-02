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История успеха наших футболисток - АНАЛИЗ

Азербайджанский футбол
Аналитика
2 Декабря 2023 15:33
История успеха наших футболисток - АНАЛИЗ

Женская сборная Азербайджана добилась исторического успеха в футболе, победив вчера Кипр со счетом 1:0 в V туре дивизиона С Лиги наций.

İdman.biz сообщает, что благодаря этой победе наша сборная оформила лидерство в группе и выход в дивизион B независимо от результата последней игры.

8 игр без поражений

Не ошибемся, если скажем, что наша команда удивила и порадовала болельщиков. Потому что команда под руководством Сиясета Аскерова уже 8 игр не знает, что такое поражение. Наши футболистки выиграли 4 игры и 1 раз сыграли вничью в Лиге наций и победили в 3 товарищеских матчах. Забили они 8 раз в играх, сыгранных в дивизионе С, пропустили в свои ворота всего 2 мяча.

Прорыв после ЧМ-2023

Перед Лигой наций наша команда играла в отборочном раунде ЧМ-2023. Наши девушки завоевали 7 очков в группе Е, в которой были 5 команд. Разница мячей тоже была не в нашу пользу – 5-16. Этот показатель сделал нашу команду четвертой в группе.

Здесь одним из наших соперников была сборная Черногории, которую мы уже успели оставить позади в новом турнире. На тот момент соперник опережал нашу команду на 2 очка. Дания, выступающая в дивизионе А Лиги Наций, заняла первое место с 24 очками, а Босния и Герцеговина, находящаяся в дивизионе B, заняла второе место с 11 очками. Конечно, 7 очков, которые набрала и Мальта в этой группе, давали большую надежду с оптимизмом смотреть в будущее. Лига Наций дала Азербайджану реальную возможность успешно выступить.

Секрет успеха

Правда, главному тренеру Сиясету Аскерову не нравится нынешний уровень женского чемпионата Азербайджана по футболу, он считает, что ситуация не внушает оптимизма. Однако, глядя на состав нашей сборной, следует подчеркнуть, что главный залог успешного выступления – это то, что наши игроки живут жизнью легионеров. Большинство наших игроков продолжают карьеру в Турции, России, Казахстане и Греции. Постоянное получение возможности надевать форму в своих командах немного увеличивает их игровую практику.

Еще одна причина успешного выступления – командная, компактная игра. Выделить в коллективе конкретную личность невозможно. Сосредоточение внимания на одной точке и одной цели делает будущее ярче.

Если мы посмотрим на бомбардиров Лиги Наций, то увидим наглядный пример командной борьбы. Мане Моллаева и Назлыджан Парлак запомнились двумя точными ударами. Остальные наши голы забили разные игроки. Отличились Кристина Бакарадзе, Айшан Ахмедова, Севиндж Джафарзаде и Диана Мамедова.

Конечно, было бы несправедливо, если бы мы забыли фактор Сиясета Аскерова. Специалист, с 2010 года тренирующий сборные Азербайджана разных возрастных групп, прекрасно знает игроков.

С 2022 года, будучи спортивным директором, а затем и главным тренером турецкого клуба «Фомгет», он набрал хороший опыт. В результате Аскеров смог раскрыть силу команды благодаря своему опыту.

Команда попадет в дивизион B

Нашу сборную ждет еще более сложное испытание. После матча с Фарерскими островами 5 декабря борьба в дивизионе С завершится. В лиге этажом выше конкуренция будет выше. Нам предстоит встретиться с такими сильными европейскими командами, как Шотландия, Португалия, Уэльс и Швейцария. Только после выступления нашей сборной в дивизионе «B» станет понятно, насколько женский футбол в нашей стране вышел на новый и высокий этап.

Эмин Ага

İdman.biz

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