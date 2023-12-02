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Повышение в классе, или С кем может сыграть сборная Азербайджана в дивизионе В Лиги наций

Азербайджанский футбол
Новости
2 Декабря 2023 10:46
Повышение в классе, или С кем может сыграть сборная Азербайджана в дивизионе В Лиги наций

Женская сборная Азербайджана сделала значительный шаг вперед, выйдяполучив повышение в классе в Лиге наций. Досрочно заняв первое место в дивизионе С, команда перешла на уровень выше и в дальнейшем будет выступать в классе В. Несмотря на то, что турнир еще продолжается, определенное представление об участниках дивизиона В уже есть.

Как сообщает İdman.biz, состав команд в Лиге наций разбит в соответствии с их рейтингом. Изначально сборная Азербайджана получила прописку в последнем по силе дивизионе, куда определели коллективы, занимающие в табели о рангах места с 33-го и ниже. Каждый дивизион разбит на три подгруппы и их победители получают повышение в классе, тогда как аутсайдеры, соответственно, понижение. Последнее, естественно, не относится к сборным, выступающим в дивизионе С, ведь он и так является последним по ранжиру.

В этом сезоне подопечные Сиясета Аскерова показали, что вышли на новый уровень. В текущем турнире они довели победную серию до четырех встреч, потеряв очки лишь в домашнем матче с Кипром (1:1). Однако, в Никосии соперник был обыгран (1:0), а вместе с этим добыта и путевка в класс выше.

Изначально в дивизион В были определены сборные, занимающие в рейтинге места с 17-го по 32-е. И уже определились команды, которые понижаются в классе. Это Албания, Румыния и Беларусь, к которым присоединиться коллектив, имеющий худшие показатели среди третьих мест. Ими могут стать Венгрия, Хорватия, Украина или Словения. Тогда как путевку в дивизион А досрочно обеспечили себе Ирландия и Финляндия.

Победители групп дивизиона В заменят в элитном классе Швейцарию, Шотландию, Уэльс, которые опустятся ниже и станут потенциальными соперниками азербайджанских футболисток на следующий сезон. Также в дивизионе В гарантировано остаются Северная Ирландия, Словакия и Чехия.
Безусловно, составы групп и дивизионов в новом сезоне Лиги наций будут определены позднее, а пока сборной Азербайджана предстоит завершить квалификацию домашним матчем против Фарер 5 декабря.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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