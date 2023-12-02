«Поздравляю членов команды, тренерский штаб, болельщиков, любителей футбола, всех с победой».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясят Аскеров.

Тренер нашей сборной, обыгравшей Кипр со счетом 1:0 в 5-м туре Лиги наций, заявил, что они одержали важную победу: «Это был исторический день. Мы повели в счете, потом у нас были возможности забить, и мы даже не не смогли точно пробить пенальти. Однако нам удалось одержать важную победу. В последней игре группы, 5 декабря, мы встретимся с Фарерскими островами на «Далга Арене». Приглашаем на стадион всех любителей футбола. Приходите и поддержите наших девочек».

Отметим, что сборная Азербайджана, занимающая 1-е место в группе, завоевала право выступать в дивизионе B.

İdman.biz