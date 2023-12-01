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Бахлул в символической сборной Лиги Европы

Азербайджанский футбол
Новости
1 Декабря 2023 20:35
Бахлул в символической сборной Лиги Европы

Объявлена ​​символическая сборная V тура Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, футболист "Карабаха" включен в состав, составленный порталом Sofascore.

В список попал Бахлул Мустафазаде, забивший гол на 90+5-й минуте выездного матча с «Мольде», который позволил набрать его команде очень важное очко. Бахлул стал одним из лучших центральных защитников с 7,8 очка. В состав также был включен Эриксен - игрок команды соперника, оформивший дубль в игре против "Карабаха".

Отметим, что в одной команде с Бахлулом такие игроки, как Гакпо («Ливерпуль»), Обамеянг («Марсель»), Ковар («Байер»).

İdman.biz

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