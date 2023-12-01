Юнис Гусейнов: "Карабах" уже решил вопрос на 99 процентов"

«Карабах» добился необходимого ему нужного результата. Но это была очень трудная игра».

Об этом İdman.biz заявил Юнис Гусейнов, футболист-ветеран, прокомментировавший игру "Мольде" - "Карабах" (2:2) в групповом турнире Лиги Европы УЕФА.

Он подчеркнул, что «скакуны» добились этого благодаря большому упорству: «Если на выезде команда сыграла вничью, значит, каждый игрок сделал все, что мог. После того как "Карабах" повел в счете 1:0, "Мольде" пошел вперед, так и должно было быть. Они тоже хотели победить. От этой встречи зависела судьба норвежцев. В матче на Андрея Лунёва легла большая нагрузка, и он очень хорошо себя проявил».

По словам опытного специалиста, результаты агдамской команды в группе его не удивили: «Когда стали известны соперники, я думал, что наш представитель завершит групповой турнир на втором месте. На мой взгляд, "Карабах" уже решил вопрос на 99 процентов и продолжит свой путь в Лиге Европы. В итоге они победят в игре с «Хеккеном».

Стоит отметить, что группу H возглавляет "Байер" с 15 очками. «Карабах» с 7 очками - второй. «Мольде» с тем же количеством баллов - третий. «Хаккен» не набрал ни одного очка и занимает последнее место.

Эмин Ага

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