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Ариф Асадов: "Хеккену" нечего терять, команда будет комфортно играть против "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Интервью
1 Декабря 2023 17:42
Ариф Асадов: "Хеккену" нечего терять, команда будет комфортно играть против "Карабаха"

"Полученный результат удовлетворительный. Это дало "Карабаху" большие шансы на выход в следующий этап. Еще до игры мы думали, что заработаем хотя бы одно очко".

Об этом İdman.biz заявил тренер сборной Азербайджана по футболу Ариф Асадов.

Он прокомментировал матч "Мольде" - "Карабах" в пятом туре Лиги Европы. Асадов сказал, что игра, завершившаяся со счетом 2:2, не была легкой для чемпиона Азербайджана: "Болельщики, погодные условия и т.д. - эти факторы были в пользу противника. Все получилось так, как мы и ожидали. "Мольде" больше ориентировался на игру, но "Карабах" использовал шансы, которые им выпали, и добился желаемого результата. Правда, норвежцы создавали больше голевых ситуаций. "Карабах" в основном заботился о защите ворот после быстрого гола в первом тайме. Агдамцы продемонстрировали стиль игры, к которому мы не привыкли".

Асадов выразил уверенность в победе "Карабаха" над "Хеккеном" в последнем туре группы: "У них нет ни одного очка. Правда, иногда такие команды демонстрируют расслабленную игру, так как им нечего терять, поэтому результат может быть неожиданным. Все в руках самого "Карабаха". Если мы выиграем эту игру, матч "Байер" - "Мольде" больше не будет иметь значения".

Отметим, что в группе H "Байер" одержал победы во всех играх и набрал 15 очков. "Карабах" с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Мольде" с таким же количеством баллов - третье. "Хеккен" же проиграл все свои встречи.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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