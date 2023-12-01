Сиясет Аскеров: ”Думаю, мы войдем историю"

"Матч против Кипра очень важен. В группе хотя мы находимся на первом месте в группе, у них также есть шанс на это”.

Об этом İdman.biz заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров, комментируя предстоящий сегодня матч против Кипра в Лиге наций УЕФА.

Он заявил, что главным преимуществом соперника будет то, что он проведет матч на своем поле: “Мы хорошо понимаем ответственность матча. Основная цель - 3 очка, мы не думаем о ничьей. Другая наша цель - закончить эту группу, не потерпев ни одного поражения”.

По его словам, в команде есть некоторые потери. Вусала Гаджиева, Назлыджан Парлак пропустят игру из-за травм. А Жаля Масимова пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

По словам С.Аскерова, несмотря на эти потери, они будут играть хорошо: “Настроение в команде очень хорошее. Мы хорошо сосредоточены на игре. Я думаю, мы войдем в историю”.

Отметим, что матч Кипр - Азербайджан стартует сегодня в 21:00.

Эмин Ага

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