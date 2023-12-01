2 Декабря 2023
RU

Сиясет Аскеров: ”Думаю, мы войдем историю"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Декабря 2023 17:02
Сиясет Аскеров: ”Думаю, мы войдем историю"

"Матч против Кипра очень важен. В группе хотя мы находимся на первом месте в группе, у них также есть шанс на это”.

Об этом İdman.biz заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров, комментируя предстоящий сегодня матч против Кипра в Лиге наций УЕФА.

Он заявил, что главным преимуществом соперника будет то, что он проведет матч на своем поле: “Мы хорошо понимаем ответственность матча. Основная цель - 3 очка, мы не думаем о ничьей. Другая наша цель - закончить эту группу, не потерпев ни одного поражения”.

По его словам, в команде есть некоторые потери. Вусала Гаджиева, Назлыджан Парлак пропустят игру из-за травм. А Жаля Масимова пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

По словам С.Аскерова, несмотря на эти потери, они будут играть хорошо: “Настроение в команде очень хорошее. Мы хорошо сосредоточены на игре. Я думаю, мы войдем в историю”.

Отметим, что матч Кипр - Азербайджан стартует сегодня в 21:00.

Эмин Ага

İdman.biz

Новости по теме

Бахлул в символической сборной Лиги Европы
1 Декабря 20:35
Азербайджанский футбол

Бахлул в символической сборной Лиги Европы

Футболист "Карабаха" включен в состав, составленный порталом Sofascore
Юнис Гусейнов: "Карабах" уже решил вопрос на 99 процентов"
1 Декабря 19:35
Азербайджанский футбол

Юнис Гусейнов: "Карабах" уже решил вопрос на 99 процентов"

"Они победят в игре с "Хеккеном"
Эльнур Мамедли избран председателем наблюдательного совета "Сумгаита" - ФОТО
1 Декабря 18:43
Азербайджанский футбол

Эльнур Мамедли избран председателем наблюдательного совета "Сумгаита" - ФОТО

Абдулла Мамедов заявил, что подал в отставку с поста председателя наблюдательного совета
Состоялась жеребьевка чемпионата Азербайджана - ФОТО
1 Декабря 18:11
Азербайджанский футбол

Состоялась жеребьевка чемпионата Азербайджана - ФОТО

В турнире, который стартует 5 декабря, примут участие 16 команд
Ариф Асадов: "Хеккену" нечего терять, команда будет комфортно играть против "Карабаха"
1 Декабря 17:42
Азербайджанский футбол

Ариф Асадов: "Хеккену" нечего терять, команда будет комфортно играть против "Карабаха"

"У них нет ни одного очка"
Азербайджан может обеспечить себе первое место в группе на Кипре
1 Декабря 12:12
Азербайджанский футбол

Азербайджан может обеспечить себе первое место в группе на Кипре

Женская сборная Азербайджана сегодня проведет свой очередной матч в рамках Лиги Наций УЕФА

Самое читаемое

Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО
29 Ноября 22:03
Азербайджанский футбол

Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО

"Бурирам Юнайтед", за который выступает футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, провел очередную игру в Лиге чемпионов Азии
Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО
29 Ноября 20:11
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО

Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов
Гурбан Гурбанов: "Голы на последних минутах - это средство для роста команды"
1 Декабря 09:00
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Голы на последних минутах - это средство для роста команды"

"Если смотреть на ход игры, то мы добились успешного результата"
Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО
30 Ноября 07:29
Мировой футбол

Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО

Завершился пятый тур Лиги чемпионов