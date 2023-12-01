1 Декабря 2023
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Азербайджан может обеспечить себе первое место в группе на Кипре

Азербайджанский футбол
Новости
1 Декабря 2023 12:12
Азербайджан может обеспечить себе первое место в группе на Кипре

Женская сборная Азербайджана сегодня проведет свой очередной матч в рамках Лиги Наций УЕФА.

İdman.biz сообщает, что наша сборная сыграет на выезде с Кипром в Лимассоле в рамках V тура.

Отметим, что сегодня также пройдет другой матч в нашей группе - Черногория - Фарерские острова.

Лига Наций
Дивизион C
5-ый тур
1 декабря
21:00: Кипр-Азербайджан
Главный судья: Каролине Ланссенс
Лимассол. Лимассольский стадион

1

Азербайджан

4

3

1

0

7-2

10

2

Кипр

4

2

1

1

3-3

7

3

Черногория

4

2

0

2

3-4

6

4

Фарерские острова

4

0

0

0

1-5

0

İdman.biz

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