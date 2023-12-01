Азербайджан может обеспечить себе первое место в группе на Кипре

Женская сборная Азербайджана сегодня проведет свой очередной матч в рамках Лиги Наций УЕФА.
İdman.biz сообщает, что наша сборная сыграет на выезде с Кипром в Лимассоле в рамках V тура.
Отметим, что сегодня также пройдет другой матч в нашей группе - Черногория - Фарерские острова.
Лига Наций
Дивизион C
5-ый тур
1 декабря
21:00: Кипр-Азербайджан
Главный судья: Каролине Ланссенс
Лимассол. Лимассольский стадион
|
1
|
Азербайджан
|
4
|
3
|
1
|
0
|
7-2
|
10
|
2
|
Кипр
|
4
|
2
|
1
|
1
|
3-3
|
7
|
3
|
Черногория
|
4
|
2
|
0
|
2
|
3-4
|
6
|
4
|
Фарерские острова
|
4
|
0
|
0
|
0
|
1-5
|
0
İdman.biz