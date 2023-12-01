Азербайджан может обеспечить себе первое место в группе на Кипре

Женская сборная Азербайджана сегодня проведет свой очередной матч в рамках Лиги Наций УЕФА.

İdman.biz сообщает, что наша сборная сыграет на выезде с Кипром в Лимассоле в рамках V тура.

Отметим, что сегодня также пройдет другой матч в нашей группе - Черногория - Фарерские острова.

Лига Наций

Дивизион C

5-ый тур

1 декабря

21:00: Кипр-Азербайджан

Главный судья: Каролине Ланссенс

Лимассол. Лимассольский стадион

1 Азербайджан 4 3 1 0 7-2 10 2 Кипр 4 2 1 1 3-3 7 3 Черногория 4 2 0 2 3-4 6 4 Фарерские острова 4 0 0 0 1-5 0

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