Ничья, которая может стать бесценной для "Карабаха": по следам матча с "Мольде"

«Карабах» провел, возможно, самый тяжелый матч в нынешнем сезоне Лиги Европы. Выездная встреча с «Мольде» оказалась по настоящему валидольной: агдамцы смогли выстоять и добиться ничей (2:2), которая может вывести команду в плей-офф. Для этого через две недели надо обыгрывать «Хаккен».

Как сообщает İdman.biz, еще до игры многие осторожно высказывались о противостоянии, говоря о том, что для чемпиона Азербайджана может быть благоприятен и ничейный исход. И такой ход мыслей вполне объясним, учитывая важность поединка для обоих команд. Плюс суровая погода в Норвегии в этот период, а также синтетическое поле, на котором подопечные Гурбана Гурбанова играть не привыкли. Но когда «Карабаху» удался ранний гол в исполнении Жуниньо, то показалось, что гости за счет своего опыта и тактической выучки смогут победить.

Но дальнейшие события показали, что с точки зрения организации игры агдамцы провели не самый лучший матч. То и дело проседала оборона и футболисты «Мольде» наносили удары из убойных позиций. Причем, моментов возникало достаточно много, что настораживало и беспокоило, так как норвежцы вели себя по хозяйски на подступах к штрафной. И лишь благодаря реакции Андрея Лунина ворота «Карабаха» оставались на замке.

Казалось, что во втором тайме игра несколько успокоилась и чемпион Азербайджана добавил надежности в защите. Но вынужденные замены по такой игре несколько ослабили обороны, особенно когда поле покинул Кевин Медина. А под занавес встречи «Мольде», казалось, перевернул игру, когда Кристиан Эриксон вначале сравнял счет, а потом вывел свою команду вперед после углового на 87-й минуте. Казалось, все идет к блогополучному для хозяев сценарию, но Бахлул Мустафазаде стал героем компенсированного времени, когда добил мяч в ворота после углового. Он сыграл самоотверженно, рисковал и Гурбан Гурбанов отметил эпизод после игры, сказав о том, что просил защитника вернуться назад. Но риск оправдался – Бахлул поддержал атаку, оказался в нужном месте и принес «Карабаху» ничью (2:2), значение которой может стать бесценной.

Ну а матчи заключительного тура группового этапа – уже чистам математика. Агдамцы идут вторыми, на очко опережая «Мольде», и 14 декабря им предстоит принимать «Хаккен». Тогда как норвежцы отправятся в Леверкузен, где «Байер», несмотря на досрочный выход в плей-офф, отнюдь не выглядит немотивированным, продолжая штамповать победы в турнире. И «Карабаху» предстоит реализовать последний шанс – обыграть шведов и впервые в истории пробиться в весну Лиги Европы.

Обратный отсчет пошел...

Заки Фейзуллаев

İdman.biz