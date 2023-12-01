Бахрам Багирзаде: Спрашивают, за какой клуб вы болеете? А я заявляю, что...

«Недавно меня спросили, за какой клуб вы болеете. А я ответил, что являюсь поклонником Гурбана Гурбанова.

Об этом İdman.biz сообщил заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багырзаде.

Он прокомментировал матч "Мольде" - "Карабах", который состоялся в рамках пятого тура Лиги Европы. Багирзаде подчеркнул, что чемпион Азербайджана завоевал золотое очко, сыграв вничью 2:2 в Норвегии: "Моя футбольная философия очень близка к философии Гурбана Гурбанова. Он храбрый человек и истинный сын Азербайджана. Поэтому я смотрю все его произведения.

Вчера команда Гурбанова боролась упорно. Матч с «Мольде» завершился вничью, что дало нам отличный шанс продолжить путь в Лиге Европы. Думаю, что следующий матч мы выиграем у «Хеккена» и пройдем в следующий этап. Как всегда, «Карабах» на этот раз сможет порадовать своих болельщиков. Мы - нация-победитель, и тоже заслуживаем победы».

Отметим, что «Байер» выиграл все 5 игр в группе H и имеет в своем активе 15 очков. "Карабах" занимает второе место в турнирной таблице с 7 баллами, "Мольде" - третье с таким же количеством очков. «Хеккен» проиграл все свои матчи.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz