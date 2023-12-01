1 Декабря 2023
RU

Бахрам Багирзаде: Спрашивают, за какой клуб вы болеете? А я заявляю, что...

Азербайджанский футбол
Новости
1 Декабря 2023 11:12
Бахрам Багирзаде: Спрашивают, за какой клуб вы болеете? А я заявляю, что...

«Недавно меня спросили, за какой клуб вы болеете. А я ответил, что являюсь поклонником Гурбана Гурбанова.

Об этом İdman.biz сообщил заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багырзаде.

Он прокомментировал матч "Мольде" - "Карабах", который состоялся в рамках пятого тура Лиги Европы. Багирзаде подчеркнул, что чемпион Азербайджана завоевал золотое очко, сыграв вничью 2:2 в Норвегии: "Моя футбольная философия очень близка к философии Гурбана Гурбанова. Он храбрый человек и истинный сын Азербайджана. Поэтому я смотрю все его произведения.

Вчера команда Гурбанова боролась упорно. Матч с «Мольде» завершился вничью, что дало нам отличный шанс продолжить путь в Лиге Европы. Думаю, что следующий матч мы выиграем у «Хеккена» и пройдем в следующий этап. Как всегда, «Карабах» на этот раз сможет порадовать своих болельщиков. Мы - нация-победитель, и тоже заслуживаем победы».

Отметим, что «Байер» выиграл все 5 игр в группе H и имеет в своем активе 15 очков. "Карабах" занимает второе место в турнирной таблице с 7 баллами, "Мольде" - третье с таким же количеством очков. «Хеккен» проиграл все свои матчи.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

Новости по теме

Азербайджан может обеспечить себе первое место в группе на Кипре
12:12
Азербайджанский футбол

Азербайджан может обеспечить себе первое место в группе на Кипре

Женская сборная Азербайджана сегодня проведет свой очередной матч в рамках Лиги Наций УЕФА
Азербайджан сохранил свои позиции в рейтинге УЕФА
11:33
Азербайджанский футбол

Азербайджан сохранил свои позиции в рейтинге УЕФА

После V тура группового этапа еврокубков был объявлен рейтинг стран УЕФА
Ничья, которая может стать бесценной для "Карабаха": по следам матча с "Мольде"
11:31
Азербайджанский футбол

Ничья, которая может стать бесценной для "Карабаха": по следам матча с "Мольде"

"Карабах" провел, возможно, самый тяжелый матч в нынешнем сезоне Лиги Европы
Гурбан Гурбанов: "Голы на последних минутах - это средство для роста команды"
09:00
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Голы на последних минутах - это средство для роста команды"

"Если смотреть на ход игры, то мы добились успешного результата"
"Карабах" вырывает ничью в матче с "Мольде" - ВИДЕО
02:04
Азербайджанский футбол

"Карабах" вырывает ничью в матче с "Мольде" - ВИДЕО

Теперь все решится в последнем туре, когда "Карабах" будет принимать "Хаккен", а "Мольде" отправится в Леверкузен к "Байеру"
Футболист "Сумгаита" с переломом ноги не сможет тренироваться 4 месяца
30 Ноября 18:01
Азербайджанский футбол

Футболист "Сумгаита" с переломом ноги не сможет тренироваться 4 месяца

Кристиан Велиновски, которому сломали ногу в матче второго квалификационного раунда Кубка Азербайджана, был прооперирован

Самое читаемое

Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО
29 Ноября 22:03
Азербайджанский футбол

Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО

"Бурирам Юнайтед", за который выступает футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, провел очередную игру в Лиге чемпионов Азии
Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО
29 Ноября 20:11
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО

Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов
Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО
30 Ноября 07:29
Мировой футбол

Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО

Завершился пятый тур Лиги чемпионов
Сборная Азербайджана стала чемпионом мира по вольной борьбе - ФОТО
30 Ноября 18:54
Борьба

Сборная Азербайджана стала чемпионом мира по вольной борьбе - ФОТО

Наши борцы, завоевавшие 5 золотых и 1 серебряную медали, превзошли всех своих соперников