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"Нам предстоит непростая игра против сильного соперника"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2023 23:51
"Нам предстоит непростая игра против сильного соперника"

«Искусственный газон и погодные условия создадут нам трудности».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок "Карабаха" Марко Вешович.

Защитник агдамского клуба, который будет гостем «Мольде» на групповом этапе Лиги Европы, отметил, что на данный момент находится в хорошей форме. Черногорский футболист заявил, что приложит все усилия, чтобы добиться успешного результата на поле соперника: «Нам предстоит непростая игра против сильного соперника. Мы сделаем все возможное, чтобы уйти отсюда с нужным результатом. Я мотивирован, нахожусь в хорошей форме и, как всегда, готов сделать все возможное».

Отметим, что в игре, состоявшейся в Баку, "Карабах" одержал победу над "Мольде" со счетом 1:0.

İdman.biz

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