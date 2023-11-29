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Гурбан Гурбанов: "Ничью в завтрашней игре можно считать успешным результатом"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2023 23:27
Гурбан Гурбанов: "Ничью в завтрашней игре можно считать успешным результатом"

«Для нас это важная игра. Впереди матч против очень способной команды».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции, состоявшейся перед матчем Лиги Европы с "Мольде".

Опытный эксперт прокомментировал погодные условия. Гурбанов заявил, что доверяет своей команде и что игроки должны делать больше, чем они показали до сих пор: "У соперника уникальная игровая система, и они ее очень хорошо реализуют. Конечно, обеим командам нужен хороший результат. Погода нас немного удивила. Нам нужно подумать и об этом, и о факторе чужого поля. Чтобы вернуться отсюда с хорошей игрой и результатом, мои игроки должны сделать больше, чем они показали до сих пор. Я им верю и полагаюсь на них. Завтра постараемся показать себя с лучшей стороны при любых обстоятельствах.

Условия одинаковы для обеих команд. А просто преимущество соперника в том, что он больше привык к этим условиям и этому полю. Мои игроки проявили характер в матчах, которые мы проводили в таких погодных условиях. Эти встречи и их результаты могут стать дополнительным стимулом. Мы обязательно говорим об этом нашим игрокам. Тем не менее, я хочу, чтобы наши игроки стали лучше и сильнее, чем они были до сих пор. Это не впервые. Я верю, что игроки сделают все, чтобы добиться этого».

Гурбан Гурбанов считает, что ничья в выездном матче с «Мольде» будет удачным результатом. Он отметил, что "Карабах" покажет свою игру: "Ничью в завтрашней игре можно считать успешным результатом. Почему нет? Футбол - такая игра, что иногда даже небольшое поражение может в конечном итоге все изменить. После матча мы проанализируем результат. Наша подготовка, наша мотивация - добиться лучшего результата. Общий результат мы проанализируем после матча.

Я благодарю болельщиков за веру в нас. Мы учтем каждую ситуацию, ход игры. Если у нас есть вера, это великая ценность, данная нам. Они доверяют нам. Как всегда, мы постараемся завтра добиться лучшей игры, лучшего результата. Наша главная мысль во всех матчах - продолжать свою игру. Если мы хотим добиться успешного результата, то должны максимально использовать свою игру. Завтра мы постараемся потребовать этого от игроков. Самое главное - правильно выполнить задание. «Мольде» - опытная команда, которая не отказывается от своей системы. Завтра на поле хорошо сыграют две опытные и качественные команды».

Отметим, что матч «Мольде» - «Карабах» начнется завтра в 00:00.

İdman.biz

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