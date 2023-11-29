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Сломавшего ногу Кристиана Велиновски завтра прооперируют - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2023 22:24
Сломавшего ногу Кристиана Велиновски завтра прооперируют - ФОТО

Футболист «Сумгаита» Кристиан Велиновски сломал ногу во втором квалификационном раунде Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, после обследования Велиновскому сообщили, что завтра его прооперируют.

На 23-й минуте матча «Лерик» – «Сумгаит» Кристиан покинул поле из-за серьезной травмы. Тренер и футбольная команда команды навестили игрока в больнице сразу после игры с "Лериком". Как долго игрок будет находиться вне поля станет известно точно после операции.

Отметим, что матч завершился победой «Сумгаита» со счетом 6:0.

İdman.biz

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