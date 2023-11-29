30 Ноября 2023
RU

Кубок Азербайджана: Определились шесть пар 1/8 финала

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2023 20:20
Кубок Азербайджана: Определились шесть пар 1/8 финала

Сегодня состоялись очередные матчи II раунда Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, определились 14 команд, которые сыграют в 1/8 финала.

Клубы Премьер-лиги, вступившие в борьбу с этого этапа, показали свою силу. Лишь «Кяпаз» столкнулся с трудностями и выбил соперника в дополнительное время.

Завтра, после двух последних игр определятся названия очередных клубов, которые шагнут в следующий раунд.

Кубок Азербайджана
1/8 финала
"Зира" - "Туран-Товуз"
«Иреван» - «Араз-Нахчыван»
«Сумгаит» – «Карван»
«Нефтчи» — «Карадаг-Локбатан»
«Кяпаз» — «Сабах»
«Карабах» - МОИК

Победитель пары «Имишли»/"Мингячевир" – «Габала»
"Сабаил" - победитель пары "Загатала"/"Шамахы".

İdman.biz

Новости по теме

Футболист "Сумгаита" с переломом ноги не сможет тренироваться 4 месяца
18:01
Азербайджанский футбол

Футболист "Сумгаита" с переломом ноги не сможет тренироваться 4 месяца

Кристиан Велиновски, которому сломали ногу в матче второго квалификационного раунда Кубка Азербайджана, был прооперирован
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азербайджана
16:10
Азербайджанский футбол

Определились все пары 1/8 финала Кубка Азербайджана

Подведены итоги II квалификационного раунда Кубка Азербайджана
Футболист "Нефтчи" будет прооперирован
15:09
Азербайджанский футбол

Футболист "Нефтчи" будет прооперирован

Балаеву предстоит операция на ахилловом сухожилии
Сборная Азербайджана поднялась на 6 позиций в рейтинге ФИФА
14:48
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана поднялась на 6 позиций в рейтинге ФИФА

Объявлен рейтинг национальных сборных ФИФА
Тарик Эльюнусси объяснил, с какими трудностями может столкнуться "Карабах" в игре с "Мольде" - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
14:40
Азербайджанский футбол

Тарик Эльюнусси объяснил, с какими трудностями может столкнуться "Карабах" в игре с "Мольде" - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

"Это усложнит работу "Карабаха"
Самая крупная победа "Араз-Нахчывана" в Кубке
12:44
Азербайджанский футбол

Самая крупная победа "Араз-Нахчывана" в Кубке

II квалификационный раунд Кубка Азербайджана запомнился достижениями “Араз-Нахчывана”

Самое читаемое

Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО
29 Ноября 22:03
Азербайджанский футбол

Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО

"Бурирам Юнайтед", за который выступает футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, провел очередную игру в Лиге чемпионов Азии
Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО
29 Ноября 20:11
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО

Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов
Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО
07:29
Мировой футбол

Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО

Завершился пятый тур Лиги чемпионов
В Баку состоялось открытие ЧМ среди военнослужащих - ФОТО
29 Ноября 19:11
Борьба

В Баку состоялось открытие ЧМ среди военнослужащих - ФОТО

Чемпионат завершится 3 декабря. Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов