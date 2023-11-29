Кубок Азербайджана: Определились шесть пар 1/8 финала

Сегодня состоялись очередные матчи II раунда Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, определились 14 команд, которые сыграют в 1/8 финала.

Клубы Премьер-лиги, вступившие в борьбу с этого этапа, показали свою силу. Лишь «Кяпаз» столкнулся с трудностями и выбил соперника в дополнительное время.

Завтра, после двух последних игр определятся названия очередных клубов, которые шагнут в следующий раунд.

Кубок Азербайджана

1/8 финала

"Зира" - "Туран-Товуз"

«Иреван» - «Араз-Нахчыван»

«Сумгаит» – «Карван»

«Нефтчи» — «Карадаг-Локбатан»

«Кяпаз» — «Сабах»

«Карабах» - МОИК

Победитель пары «Имишли»/"Мингячевир" – «Габала»

"Сабаил" - победитель пары "Загатала"/"Шамахы".

İdman.biz