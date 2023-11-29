Адыль Шукуров: «Нужно время на то, чтобы добиться желаемого»

«Это была очень тяжелая игра, но, к счастью, мы прошли дальше”.

Как сообщает Idman.biz, об этом заявил главный тренер «Кяпаза» Адиль Шукуров после матча 1/16 финала Кубка Азербайджана против «Баку Спортинга» Два мяча команда забила в дополнительное время.

По его словам, команде нужно время, чтобы показать желаемую игру: «Я благодарен всем нашим болельщикам за поддержку, они всегда с нами. Мы увидели игру, которая дошла до овертайма. Команда имела голевые эпизоды и работала над тем, чтобы показать лучшую игру. Мы еще не полностью достигли желаемого, на это нужно время. У нас впереди тяжелая игра с "Сабахом и у ребят есть время, чтобы восстановиться».

Отметим, что в 1/8 финала Кубка страны представитель Гянджи встретится с «Сабахом».

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