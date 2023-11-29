Гаджи Алиев - сторонник местного тренера в сборной: «Есть Гурбан Гурбанов, Рашад Садыхов»

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев является сторонником приглашения местного специалиста на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу.

Лидер нашей сборной в интервью İdman.biz считает, что после ухода итальянца Джанни Де Бьязи, сборная может выступить лучше, если ее доверить азербайджанскому тренеру.

«Правда, это футбол, и здесь предпочтение отдается иностранным игрокам, тренерам. Но будет лучше, если мы доверимся местному тренеру и дадим ему шанс. У нас есть много специалистов, которые добились успеха. Такие, как Гурбан Гурбанов и Рашад Садыхов", - отметил Г.Алиев.

Отметим, что 22 ноября исполком АФФА принял решение не продлевать контракт с Де Бьязи.

Банучичек Гусейнли

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